Tradegate-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

2,77 Euro -0,54% (23.01.2018, 15:59)



NYSE Euronext-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

3,42 USD +0,29% (23.01.2018, 14:12, vorbörslich)



ISIN Yamana Gold-Aktie:

CA98462Y1007



WKN Yamana Gold-Aktie:

357818



Ticker Symbol Yamana Gold-Aktie Deutschland:

RNY



NYSE Euronext-Ticker-Symbol Yamana Gold-Aktie:

AUY



Kurzprofil Yamana Gold Inc.:



Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: AUY) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Brasilien, Argentinien, Chile und Mexiko. Yamana Gold ist auch auf die Konsolidierung des Goldmarktes fokussiert, wobei der Kernbereich der amerikanische Kontinent ist. (23.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Yamana Gold-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Aktienanalyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des Goldminen-Betreibers Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: AUY) weiterhin zum Kauf.Die Analysten von Canaccord Genuity äußern im Rahmen einer Branchenstudie zum Goldminensektor die Auffassung, dass das Jahr 2018 mit einem vorteilhaften Ausblick für Goldaktien beginnt. Das Momentum verbessere sich. Trotz der zuletzt moderaten Kursgewinne würden sich die Bewertungen im Goldsektor nahe den historischen Tiefs bewegen. Angesichts des Booms bei Kryptowährungen und Cannabis sei die Branche weitgehend vergessen worden. Es stelle sich nun die Frage wann die Zeit komme, bis von Cannabis und Krypto wieder zu Gold gewechselt werde. Angesichts der Erwartung, dass es in Richtung Jahresende zu einer Goldrallye kommen könnte, scheine es ratsam mit dem Aufstocken von Positionen zu beginnen, so die Einschätzung des Analysten Tony Lesiak.Yamana Gold Inc. dürfte weiterhin ein profitables Wachstum zeigen. Das Q4/17-EPS werde nach erwartungsgemäß ausgefallenen Produktionszahlen auf 0,04 USD geschätzt (Konsensprognose: 0,03 USD). Die bilanzielle Verfassung von Yamana Gold habe sich wesentlich verbessert. Der Titel gehöre wegen des Hebeleffekts in einem Umfeld steigender Goldpreise typischerweise zu den starken Performern.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Yamana Gold-Aktienanalyse das Votum "buy" und erhöhen das Kursziel von 5,25 auf 6,00 CAD.Xetra-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:2,76 Euro +0,00% (23.01.2018, 13:35)