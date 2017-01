ISIN Yahoo!-Aktie:

Kurzprofil Yahoo! Corp.:



Die Yahoo! Corp. (ISIN: US9843321061, WKN: 900103, Ticker-Symbol: YHO, Nasdaq-Symbol: YHOO) ist eines der weltgrößten Internet-Unternehmen.



Die Yahoo! Corp. ist Betreiber des Internetportals www.yahoo.com, mit über 700 Mio. Nutzern eines der größten Internetportale der Welt. Die Gründung der Yahoo! Corp. erfolgte 1994 durch David Filo und Jerry Yang.



Hauptsitz der Yahoo! Corp. ist Sunnyvale in Kalifornien, USA.



CEO: Marissa Mayer



Chairman: Fred Amoroso

Zürich (www.aktiencheck.de) - Yahoo!-Aktienanalyse von Analyst Eric J. Sheridan von der UBS:Eric J. Sheridan, Aktienanalyst der UBS, empfiehlt in seiner Aktienanalyse die Aktien des Suchmaschinenbetreibers Yahoo! Inc. (ISIN: US9843321061, WKN: 900103, Ticker-Symbol: YHO, Nasdaq-Symbol: YHOO) weiterhin zum Kauf.Ungeachtet der anstehenden Übernahme durch Verizon (nun im zweiten Quartal) demonstriere das Management von Yahoo! Injc. weiterhin stetige Fortschritte im Hinblick auf eine fokussierte Wachstumsstrategie und eine Kostenoptimierung.Trotz des Bekanntwerdens einer zweiten Sicherheitspanne seien die Engagement-Trends stabil. Analyst Eric J. Sheridan glaubt, dass die Performance von Alibaba und Yahoo! Japan, Klarheit in Bezug auf einen steueroptimierten Verkauf dieser Assets und Updates zum Marktwert des Excalibur-Portfolios, Wertschöpfung durch Aktienrückkäufe für steigende Aktienkurse sorgen könnten.In ihrer Yahoo!-Aktienanalyse stufen die Analysten der UBS den Titel weiterhin mit "buy" ein und setzen das Kursziel von 49,00 auf 50,00 USD herauf.Börsenplätze Yahoo!-Aktie:40,86 Euro +4,17% (24.01.2017, 16:05)Tradegate-Aktienkurs Yahoo!-Aktie:40,95 Euro +3,76% (24.01.2017, 16:20)Nasdaq-Aktienkurs Yahoo!-Aktie:USD 44,08 +3,95% (24.01.2017, 16:24)