Xpeng habe zuletzt auch seine Präsenz in Europa ausgebaut. Die ersten Stromer von Xpeng würden bereits in Norwegen ihre Runden drehen. Andere Märkte würden noch hinzukommen.



Xpeng habe zuletzt im Januar einen neuen, beeindruckenden, monatlichen Auslieferungsrekord aufgestellt. Das chinesische Elektroauto-Start-up habe 6.015 Smart EVs der des Flaggschiffs P7 und dem G3 ausgeliefert, was einer Steigerung von knackigen 470 Prozent gegenüber Januar 2020 entspreche.



Die Expansion nach Europa sowie die Ankündigung neuer Modelle, wie auch permanente Upgrades bestehender Modelle sowie die hohen Investitionen in autonome Fahrzeuge sollten für die Aktie weitere positive Katalysatoren darstellen.



Auf dem reduzierten Niveau ist auch dieses Papier wieder einen Blick wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Xpeng-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Xpeng-Aktie:

30,974 USD -5,83% (15.04.2021, 16:18)



ISIN Xpeng-Aktie:

US98422D1054



WKN Xpeng-Aktie:

A2QBX7



NYSE-Ticker-Symbol Xpeng-Aktie:

XPEV



Kurzprofil Xpeng Inc.:



Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (15.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xpeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) unter die Lupe.Die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) habe sich in den letzten Tagen ihren Weg weiter nach oben gebahnt. Mehrere positive Analystenkommentare hätten der Aktie Rückenwind gegeben. Darüber hinaus beflügle Tesla der andauernde Hype rund um den Bitcoin.In der Zwischenzeit würden die Herausforderer versuchen Tesla immer näher zu kommen.Der Elektroautohersteller Xpeng Motors habe am Mittwoch sein neues Elektromodell, den P5 präsentiert. Der P5 sei nach dem G5 und dem Flaggschiff, dem P7, der dritte Stromer aus dem Hause Xpeng.Der P5 sei ausgestattet mit neuen selbstfahrenden Funktionen, um auf dem extrem wettbewerbsintensiven chinesischen Automarkt weiter Boden auf die Konkurrenz wie Nio, Li Auto und vor allem Tesla gut zu machen.In einem Interview mit "CNBC" am Mittwoch habe Xinzhou Wu, Vizepräsident für autonomes Fahren bei Xpeng gesagt, dass der P5 preislich günstiger sein werde als der P7.Der P7 starte ab 229.900 Yuan (rund 35.192 Dollar) nach Subventionen. Im Vergleich dazu beginne das Model 3 von Tesla in China bei 249.900 Yuan.Der P5 solle im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres an Kunden in China ausgeliefert werden.Der P5 sei mit der so genannten Lidar- oder Light Detection and Ranging-Technologie ausgestattet. Lidar-Systeme würden Laserstrahlen aussenden, die zurückprallen und die Entfernung messen könnten. Diese zurückkommenden Strahlen würden von einem Algorithmus verarbeitet, um eine dreidimensionale Darstellung der umgebenden Objekte zu erstellen - eine Schlüsseltechnologie für autonome Fahrzeuge, um ihre Umgebung zu verstehen.