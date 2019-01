Tradegate-Aktienkurs Xilinx-Aktie:

77,01 EUR +0,05% (09.01.2019, 12:37)



Nasdaq-Aktienkurs Xilinx-Aktie:

88,05 USD -1,91% (08.01.2019, 22:00)



ISIN Xilinx-Aktie:

US9839191015



WKN Xilinx-Aktie:

880135



Ticker-Symbol Xilinx-Aktie:

XIX



Nasdaq-Symbol Xilinx-Aktie:

XLNX



Kurzprofil Xilinx Inc.:



Xilinx Inc. (ISIN: US9839191015, WKN: 880135, Ticker-Symbol: XIX, Nasdaq-Symbol: XLNX) ist ein US-Hersteller von Halbleitern und gilt als einer der größten Produzenten von programmierten Plattformen. Diese Plattformen bestehen aus unterschiedlichen Komponenten, die Xilinx entwickelt und in eigenen Fertigungsanlagen produziert. Das Leistungsportfolio beinhaltet integrierte Schaltkreise (ICs) in Form von programmierbaren Logik-Bausteinen (PLDs) sowie erweiterbare Processing-Plattformen (EEP), Software-Design-Tools zur Programmierung der PLDs und Leiterplatten. (09.01.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xilinx-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Halbleitern Xilinx Inc. (ISIN: US9839191015, WKN: 880135, Ticker-Symbol: XIX, Nasdaq-Symbol: XLNX) unter die Lupe.Nach enormen Verlusten sei der Tech-Sektor wieder im Rally-Modus. Doch nicht alle Titel könnten profitieren. So sei die gesamte Chip-Branche durch die schwachen Zahlen von Samsung Electronics ausgebremst worden. Doch auch in den schwächsten Sektoren gebe es Aktien, die sich gegen den Trend stellen würden - zum Beispiel den AKTIONÄR-Favoriten Xilinx. Nach den Q3-Zahlen Ende Oktober habe der Chip-Titel den Rally-Modus eingelegt.Was den FPGA-Hersteller von seinen Rivalen abhebe, liege auf der Hand: Während allerorts vom Ende des Chip-Zyklus die Rede sei, würden Xilinx-FPGAs einen neuen Anwendungsbereich für Data-Center und 5G erobern. Den großen Konkurrenten könne dabei ein Schnippchen geschlagen werden. Berichten zufolge wolle Microsoft in der Hälfte der Azure-Server nicht mehr auf Intel-FPGAs sondern Xilinx-Produkte setzen.Xilinx sei an den Wachstumstrends 5G und Data-Center beteiligt, die auch in einer konjunkturell schwächeren Phase für satte Bilanzzuwächse sorgen könnten. Ein Risiko bleibe die Eskalation im Handelsstreit.