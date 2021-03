Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

2,759 EUR +6,12% (26.03.2021, 14:52)



Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

25,40 HKD +6,28% (25.03.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (26.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kurs der Xiaomi-Aktie liege heute nach einem Agenturbericht mehrere Prozent im Plus. Auch der Kurs des chinesischen Autoherstellers Great Wall steige deutlich. Die beiden Unternehmen würden offenbar eine Zusammenarbeit planen. Bereits vor einem Monat habe eine ähnliche Nachricht zu wilden Kurs-Ausschlägen bei Xiaomi geführt.Damals habe "Bloomberg" gemeldet, Xiaomi plane, ein Elektrofahrzeug zu bauen. Xiaomi habe anschließend klargestellt, der chinesische Technikhersteller beobachte lediglich den Markt für Elektroautos. Der Kurs sei erst gestiegen und nach dem Dementi gefallen.Nun könnte das Mi Car doch bald kommen. "Reuters" zufolge plane Xiaomi die Produktion von Elektrofahrzeugen in einer der Fabriken von Great Wall. Das sollten drei Insider berichtet haben. Xiaomis Ziel sei demnach der Einstieg in den Massenmarkt. Great Wall solle als technischer Berater fungieren. Nächste Woche werde die Partnerschaft voraussichtlich offiziell bestätigt.Der Schritt sei logisch. Fast jede große Tech-Marke dränge derzeit auf irgendeine Art in den Elektrofahrzeug-Markt. Xiaomi stehe für günstige, hochwertige Produkte. Eigene Elektrofahrzeuge könnten das Unternehmen im Erfolgsfall auf ein neues Niveau bringen. Der Markt nehme die Nachricht positiv auf. Xiaomi und Great Wall seien "Aktionär"-Empfehlungen. Zu beachten sei jedoch, dass der Einstieg in den umkämpften Elektrofahrzeug-Massenmarkt für Xiaomi auch eine große (finanzielle) Herausforderung sei. (Analyse vom 26.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: