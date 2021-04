Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (13.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Kurse der Aktien von Xiaomi, Tesla und Nio würden sich in einer Korrekturphase befinden. Ein Grund dafür: Immer mehr Unternehmen würden in den Markt für Elektroautos und autonomes Fahren drängen. Wer sich am Ende durchsetzen werde, sei noch ungewiss. Nun stecke ein weiterer großer Tech-Player aus China viel Geld in seine Smart-Auto-Sparte.Eine Milliarde Dollar wolle Huawei (nicht börsennotiert) dieses Jahr investieren, um im Wettrennen um die Automobilität der Zukunft nicht den Anschluss zu verlieren. Mit drei Fahrzeugherstellern werde der Smartphone-Gigant bei der Konstruktion selbstfahrender Autos zusammenarbeiten: BAIC, Chongqing Changan Automobile und Guangzhou Automobile.Bereits jetzt sei Huawei beim autonomen Fahren teilweise besser als Tesla, habe Huawei-Führungsmitglied Eric Xu zum Wochenauftakt gegenüber Analysten gesagt. Begründung: Das Unternehmen könne laut seinen Entwicklern angeblich bereits Autos auf die Straße bringen, die mehr als 1.000 Kilometer ohne menschliches Zutun fahren würden.Einzigartig wäre dieser Vorsprung vor Tesla nicht. Unternehmen wie Alphabets Waymo oder das von Alibaba unterstützte AutoX seien schon komplett autonom im öffentlichen Verkehr unterwegs.Langfristig bleibt Xiaomi aufgrund seiner hervorragenden Position im Endverbraucher-Markt ohnehin ein interessantes Investment, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link