Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

26,85 HKD -4,45% (24.02.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Deutschland Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (24.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Der Kurs der Xiaomi-Aktie falle weiter. Nachdem der chinesische Technikhersteller den offensiven Einstieg in die Fahrzeugproduktion dementiert habe, sei der vorherige Anstieg bereits weitestgehend abgebaut worden. Mittlerweile sei Xiaomi wieder auf ein Niveau zurückgefallen, auf dem es richtig spannend werde.Der Kurs habe heute im asiatischen Handel das bisherige Korrekturtief vom 5. Februar (26,10 Hongkong Dollar, HKD) angelaufen. Dann habe der Kurs bei 26,20 HKD wieder etwas nach oben gedreht. Die derzeitige Schwäche spreche aber eher dafür, dass die Xiaomi-Aktie in den kommenden Tagen noch etwas tiefer durchsacken könnte. Die 100-Tage-Linie (verlaufe bei 26,99 HKD) sei zeitweise unterschritten worden. Die 200-Tage-Linie liege weit entfernt (21,52 HKD).Die derzeitige Schwäche dürfte auch der allgemein gestiegenen Volatilität in den vergangenen Tagen geschuldet sein. Xiaomi bleibe aus operativer Sicht ein spannendes Unternehmen. Deutlich tiefer sollte der Kurs allerdingsnicht mehr abrutschen, sonst müssten zumindest mittelfristig orientierte Trader die Reißleine ziehen. Andererseits könnte die charttechnische Lage (ein sinnvoller Stopp ließe sich relativ eng platzieren) auch kurzfristig orientierte Long-Trader anziehen. Es bleibe also spannend, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.02.2021)Börsenplätze Xiaomi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:2,899 EUR -3,37% (24.02.2021, 18:21)