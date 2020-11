Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

Kurzprofil Xiaomi Corp.:



XIAOMI CORPORATION (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (04.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Die "China-Apple" gehöre heute zu den Gewinnern in einem verunsicherten Markt. Denn gelinge Donald Trump erneut die Überraschung und werde er zum US-Präsident gewählt, könnte der chinesische Smartphonehersteller profitieren. Das Kalkül der Anleger: Bleibe Trump im Amt, könnte sich die harte Linie gegen den Rivalen Huawei fortsetzen, was Marktanteilsgewinne für Xiaomi zur Folge haben dürfte.Unabhängig davon brumme weiterhin das Geschäft. Xiaomi habe laut seines Weibo-Blogs von seinem Redmi K30S zum Verkaufsstart in China innerhalb einer Minute mehr als 100.000 Einheiten verkauft. Jüngst sei es Xiaomi dank einer aggressiven Expansion gelungen, Apple als drittgrößten Smartphonehersteller der Welt abzulösen.Der heutige Kursgewinn könnte der Beginn einer neuen Chartdynamik sein. Die zum Jahresbeginn im "Der Aktionär" als "Favorit der Redaktion" für 2020 vorgestellte Xiaomi-Aktie sei eine laufende Empfehlung des Anlegermagazins, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2020)Börsenplätze Xiaomi-Aktie: