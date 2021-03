Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

2,4885 EUR -0,56% (12.03.2021, 15:18)



Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

22,75 HKD +4,12% (12.03.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Deutschland Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (12.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Die Xiaomi-Aktie komme einfach nicht aus dem Knick. Da habe auch eine milliardenschwere Entscheidung von Unternehmensseite bislang kaum geholfen. Nach einem kurzen, aber sehr deutlichen Anstieg in der Nacht auf den heutigen Freitag sei es im Anschluss wieder abwärts gegangen.Xiaomi habe ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 10 Mrd. HKD (Hongkong-Dollar, 1,3 Mrd. USD) angekündigt. Die Nachricht habe zeitweise für rund 10% Kursaufschlag in Hongkong gesorgt. Der Großteil davon sei anschließend prompt verkauft worden. Die Xiaomi-Aktie habe am Tagestief geschlossen.Xiaomi bringe mehr als 550 Mrd. HKD Börsenwert auf die Waage. Es gehe bei dem Programm aus heutiger Sicht also um maximal 2% der Marktkapitalisierung. Damit sei klar: Es handele sich um einen eher symbolischen Schritt.Xiaomi befinde sich auf einem aussichtsreichen Wachstumskurs. "Der Aktionär" rechne zudem damit, dass das chinesische Unternehmen vor Gericht gute Chancen habe. Angesichts der laufenden Korrektur dränge sich ein Kauf der Xiaomi-Aktie derzeit trotzdem nicht auf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: