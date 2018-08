ISIN XING-Aktie:

DE000XNG8888



WKN XING-Aktie:

XNG888



Ticker-Symbol XING-Aktie:

O1BC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol XING-Aktie:

XNGAF



Kurzprofil XING AG:



Die XING AG (ISIN: DE000XNG8888, WKN: XNG888, Ticker-Symbol: O1BC, NASDAQ OTC-Symbol: XNGAF) ist das soziale Netzwerk für berufliche Kontakte. Plattformübergreifend hat XING rund 8,8 Millionen Nutzer im Kernmarkt D-A-CH. Mehr als 8,4 Millionen davon sind Mitglieder der XING-Plattform. Auf XING vernetzen sich Berufstätige aller Branchen, suchen und finden Jobs, Mitarbeiter, Aufträge, Kooperationspartner, fachlichen Rat oder Geschäftsideen. Mitglieder tauschen sich online in über 66.000 Fachgruppen aus und treffen sich persönlich auf XING Events. Betreiber der Plattform ist die XING AG.



Das Unternehmen wurde 2003 in Hamburg gegründet, ist seit 2006 börsennotiert und seit September 2011 im TecDAX gelistet. Im Dezember 2010 hat XING die in München ansässige amiando AG übernommen, Europas führenden Anbieter von Online-Eventmanagement und -Ticketing. Das Unternehmen firmiert seit Ende 2013 unter dem Namen XING EVENTS GmbH. Mit dem Kauf von kununu, der marktführenden Plattform für Arbeitgeberbewertungen im deutschsprachigen Raum, hat XING seine Position als Marktführer im Bereich Social Recruiting weiter gestärkt. Anfang 2015 hat XING zudem die Intelligence Competence Center AG übernommen. Damit gehört die Webseite Jobbörse.com, mit über 2,5 Mio. Jobs die größte Jobsuchmaschine im deutschsprachigen Raum, zum Portfolio des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter www.xing.com. (21.08.2018/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - XING-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Karrierenetzwerks XING AG (ISIN: DE000XNG8888, WKN: XNG888, Ticker-Symbol: O1BC, NASDAQ OTC-Symbol: XNGAF) charttechnisch unter die Lupe.Die XING-Aktie versuche sich aktuell an einem Spurt über die Marke von 300 EUR. Dieses Level sei deshalb so spannend, weil es gleichzeitig als obere Begrenzung der Schiebezone der letzten 14 Monate fungiere. Ein nachhaltiger Ausbruch auf der Oberseite würde in diesem Kontext für ein neues Allzeithoch und somit für ein erneutes prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Rein rechnerisch ergebe sich im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 70 EUR. Auf dem Weg zum Ausschöpfen des aufgezeigten Kurspotentials definiere die Parallele (akt. bei 348 EUR) zum Aufwärtstrend seit Anfang 2016 ein wichtiges Etappenziel. Beim Blick auf den Verlauf der Relativen Stärke nach Levy würden die Analysten an eines ihrer Lieblingssetups erinnert: Dabei würden charttechnische Konsolidierungsmuster mit dem Kriterium der Relativen Stärke verknüpft. Letztere spreche für eine intakte Haussephase und lasse dank des Bruchs des gut 1-jährigen Korrekturtrends auf eine positive Weichenstellung hoffen. Als Absicherung nach Süden biete sich indes die 38-Wochen-Linie (akt. bei 271 EUR) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs XING-Aktie:298,00 EUR -0,50% (20.08.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs XING-Aktie:298,50 EUR -0,17% (21.08.2018, 08:45)