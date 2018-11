Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) ist "Der Vorsorge-Spezialist" für die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.



Im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, verbindet der börsennotierte Konzern mit Sitz in Stuttgart die Geschäftsfelder BausparBank und Versicherung als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Die rund sechs Millionen Kunden der W&W-Gruppe schätzen die Service-Qualität, die Kompetenz und die Kundennähe des Vorsorge-Spezialisten, für den rund 13.000 Menschen arbeiten.



Dank eines weiten Netzes aus Kooperations- und Partnervertrieben sowie Makler- und Direkt-Aktivitäten kann die W&W-Gruppe mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland erreichen. Die W&W-Gruppe setzt auch künftig auf Wachstum und hat sich bereits heute als größter unabhängiger und kundenstärkster Finanzdienstleister Baden-Württembergs etabliert. (19.11.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).W&W habe letzte Woche die nachfolgend zusammengefassten Q3-Zahlen bekannt gegeben.Der Konzernüberschuss der ersten neun Monate habe bedingt durch das Digitalisierungs- und Erweiterungsprogramm mit 172,3 Mio. Euro erwartungsgemäß unter dem Vorjahresniveau von 214,7 Mio. Euro (-19,7%) gelegen.Dem Kernsegment Schaden-/Unfallversicherung seien davon 106,8 Mio. Euro (61,9%) zuzuschreiben. Damit sei das starke Vorjahresergebnis von 109,2 Mio. Euro nicht ganz erreicht worden (-2,2%). Ursächlich hierfür seien die durch den neuen Markenauftritt gestiegenen Verwaltungsaufwendungen, ein gesunkenes Provisionsergebnis und ein größerer Steueraufwand. Die Combined-Ratio sei trotz höherer Elementarschäden gegenüber dem bereits starken Vorjahreswert von 90,7 auf 89,3% gesunken, was v.a. auf die gute Risikoallokation im dynamisch wachsenden Neugeschäft (+6,4%) zurückzuführen sein sollte.Im Segment Bausparbank sei das Ergebnis in einem herausfordernden Marktumfeld auf 45,5 Mio. Euro gesteigert worden (VJ: 42,6 Mio. Euro). Hierzu trage im Wesentlichen das Finanzergebnis von 303,7 Mio. Euro bei (VJ: 296,8 Mio. Euro). Auch das Baufinanzierungs-Neugeschäft habe sich mit einem Wachstum von 7,2% sehr gut entwickelt.Den jüngsten Kursrücksetzer der Aktie führe der Analyst auf das zunehmend unsichere Kapitalmarktumfeld und die eigenen Aktienrisiken W&Ws zurück. Zum 31.12.2017 habe der Marktwert des Aktien-Gesamtexposures des Konzerns bei 943,7 Mio. Euro gelegen.Bezogen auf Finanzanlagen von insgesamt ca. 40 Mrd. Euro sei die Aktienquote damit zwar relativ gering, ein 10%iger Kursrückgang der Portfolios würde laut Risikobericht jedoch eine Marktwertveränderung von 61,8 Mio. Euro implizieren. Dazu weise W&W den Großteil ihrer Aktienanlagen zum beizulegenden Zeitwert (IFRS 9) aus, sodass die in Q4 gesunkenen Marktwerte Einfluss in die GuV finden dürften. Das Italien-Exposure der Versicherung liege dagegen bei nahe null und das höhere Zinsumfeld in den USA sollte sich bereits positiv auf das Renten-Exposure von W&W auswirken.Der Ausblick, der für 2018 einen Konzernüberschuss von mindestens 200 Mio. Euro (MONe: 221,2 Mio. Euro) und ein Mittelfristziel von 220 bis 250 Mio. Euro vorsehe, sei von W&W bestätigt worden. Die Planung für das Jahr 2018 erscheine den Analysten trotz der adressierten Marktrisiken weiter gut erreichbar. Ohne sie wäre es seines Erachtens bereits zu Prognoseanhebungen gekommen.Sein positives Urteil zu W&W sieht Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG nach den Zahlen bekräftigt. Er bestätige daher sein aktuelles Rating "kaufen" für die Wüstenrot & Württembergische-Aktie bei unverändertem Kursziel von 23,50 Euro. (Analyse vom 19.11.2018)