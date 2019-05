XETRA-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. Als börsennotierter Konzern mit Sitz in Stuttgart verbindet die W&W die Geschäftsfelder Wüstenrot, Württembergische und W&W brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt sie auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Derzeit arbeiten rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst für die W&W-Gruppe. (31.05.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) unter die Lupe.Es gebe Aktien, die würden trotz guter operativer Entwicklung nicht so recht vom Fleck kommen wollen. Einer dieser Titel sei die Versicherungsgruppe Wüstenrot & Württembergische. Im Musterdepot hätten sich die Experten immer wieder mit nur kleinem Erfolg an einer Position versucht. Per Saldo sei die Aktie in den vergangenen drei Jahren nicht vom Fleck gekommen, in den vergangenen 52 Wochen stünden gar -5,2% Rendite zu Buche. Doch angesichts der positiven operativen Entwicklung bei W&W hätten Institutionelle aus der südlichen Hemisphäre Europas Gefallen an der Aktie gefunden, wie man im Markt höre. Ob das nun reiche, den "Nordweg" über die 20-Euro-Marke bis hin zum Verlaufshoch bei 22.50 Euro zu gehen?Fundamental zumindest böten die jüngsten Zahlen per 31. März eine gesunde Basis. So seien auf allen Ertragsebenen zum Teil satte Zuwächse erzielt worden, wobei ein geringerer Schadensaufwand und die Erholung an den Kapitalmärkten gegenüber dem Vorjahresquartal einen merklichen Anteil gehabt hätten. Typisch schwäbisch seien die Verwaltungskosten unterproportional zum Geschäftswachstum gestiegen und würden drauf deuten, dass Vorstandssprecher Jürgen Junker seinen Laden stramm führe und dabei die Kosten stets im Blick habe. Wohltuend in einer ansonsten am Kapitalmarkt eher etwas aufgeblasen daherkommenden Assekuranz. Wer Lob kassiere, sollte beim Tadel genau hinhören - Junker sollte in Sachen Kapitalmarktkommunikation und Aktionärspflege nicht nur den beherrschenden Ewigkeits-Aktionär Wüstenrot-Stiftung im Blick haben, sondern auch Institutionelle und Private.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie: