"Ausweislich des Allianz Global Wealth Reports 2017 findet sich die Bundesrepublik beim Median des Pro-Kopf-Vermögens inzwischen nicht einmal mehr unter den zwanzig wohlhabendsten Ländern der Welt. Für ein Land, das sich auf seine Export- und Sparweltmeisterschaft vieles zugutehält, ist dieser Zustand blamabel", so Boydak.



Der materielle Wohlstand der weltweiten Bevölkerung werde durch Unternehmen erwirtschaftet. Sofern diese börsennotiert seien, dürfe sich jedermann daran beteiligen. In Deutschland sei die Bevölkerung vergleichsweise gering an unternehmerischem Eigenkapital beteiligt. "Zum Beleg verweisen wir auf den Umstand, dass sich etwa zwei Drittel aller DAX-Aktien in ausländischen Händen befinden. Hier liegt die Ursache für die seit Jahren schwache Vermögensentwicklung in Deutschland. Daher ist es dringend angezeigt, die Prioritäten der deutschen Wirtschaftspolitik neu auszurichten und der Wohlstandsentwicklung der Bevölkerung größere Beachtung zu schenken", mahne Dr. Christoph Bruns, Vorstand und Fondsmanager bei der LOYS AG.



Die beiden Aktienexperten würden eine aktive Diskussion um dieses Thema anregen und die Umsetzung zahlreicher Maßnahmen fordern: "Wenn wir in puncto Vermögen pro Kopf zu den Nachbarländern Belgien, Italien, Spanien, Irland und Finnland (um nur einige vor uns liegende Länder aus der Eurozone zu nennen) aufschließen wollen, bedarf es geeigneter Anreize, um unseren Bürgern das Miteigentum am Produktivvermögen schmackhaft zu machen. Es sollten die nicht zu rechtfertigende steuerliche und regulatorische Benachteiligung von Aktienanlagen gegenüber Zinsprodukten rasch korrigiert werden. Des Weiteren müsste die Eigenkapitalkultur in Deutschland gestärkt werden." (27.03.2018/ac/a/m)





Oldenburg (www.aktiencheck.de) - Angesichts der schwachen Vermögensentwicklung der breiten Bevölkerung nimmt der Vorstand der LOYS AG die jüngste Regierungsbildung zum Anlass, Forderungen in einem offenen Brief an Herrn Peter Altmaier, Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland, zu formulieren."Die Wohlstandsentwicklung in Deutschland gibt uns Anlass zur Sorge. Leider ist diese eigentlich zentrale Zielsetzung jedweder klugen Wirtschaftspolitik in den vergangenen Legislaturperioden gänzlich aus dem Blickfeld geraten", sage Ufuk Boydak, Vorstandsvorsitzender und Fondsmanager bei der LOYS AG.