Die Sitzungen der großen Zentralbanken US-FED und der EZB hätten keine marktbewegenden Erkenntnisse gebracht. Die Erwartung der Marktakteure seien sehr gering gewesen, was sich letztlich auch bestätigt habe. Die US-Notenbank habe ihre Leitzinsen unverändert belassen und die Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage nur marginal geändert. Die Stellungnahme von FED-Chef Jerome Powell lasse darauf schließen, dass die FED im Falle einer konjunkturellen Eintrübung geldpolitisch zügig reagieren werde. Anderseits lägen die Hürden für eine baldige US−Zinserhöhung derzeit sehr hoch.



Bei der EZB sei es bei der aktuellen geldpolitischen Ausrichtung geblieben. Auf ihrer ersten Sitzung und der darauffolgenden Pressekonferenz habe die neue Vorsitzende Christine Lagarde ihr Debüt gegeben. Dieses sei von ihrem eigenen kommunikativen Stil geprägt gewesen, der auf Konsens sowohl innerhalb der EZB als auch außerhalb mit Einbezug unterschiedlicher gesellschaftlicher Akteure geprägt sein werde. Angesichts der heterogenen Struktur innerhalb des EZB-Rates sei aber nicht mit revolutionären Veränderungen zu rechnen.



Mit Blick auf die Konjunkturdaten habe es einen weiteren Hoffnungsschimmer bei den Konjunkturdaten gegeben. Nach der zuletzt freundlichen Entwicklung bei den Einkaufsmanagerindices im Euroraum habe sich auch der ZEW-Index für Deutschland freundlicher gezeigt. Den Umfragen unter Finanzexperten zufolge ergebe sich bei den deutschen Konjunkturerwartungen mittlerweile ein überraschend deutlich besseres Bild. Das Barometer sei von 0,3 auf 10,7 Punkte angestiegen. Die aktuell zu beobachtende konjunkturelle Bodenbildung im Euroraum sei damit weiter untermauert worden.



Zudem habe die OPEC in einer Stellungnahme nach der Konferenz die Verlängerung der Reduzierung der Förderquoten um 500.000 Fass täglich bis Ende März 2020 bekannt gegeben. Darüber hinaus habe Saudi-Arabien mit einer zusätzlichen Kürzung um weitere 400.000 Fass täglich überrascht. Damit habe sich die OPEC-Strategie verändert. Statt sich über einen längeren Zeitraum zu Produktionskürzungen zu verpflichten, gehe man derzeit zu einer kurzfristigeren Marktsteuerung über. Der Preis für ein Fass Öl der Sorte Brent sei in der Berichtswoche um ein knappes Prozent auf rund 65 US-Dollar angestiegen.



Last but not least habe sich am Donnerstag US-Präsident Donald Trump wieder einmal per Twitter zum Handelskonflikt gemeldet. Eine Einigung solle wohl zum Greifen nah sein. Neben der Aussetzung geplanter weiterer Zölle ab dem 15. Dezember sei die Halbierung von derzeit erhobenen Abgaben auf Waren im Gegenwert von 160 Milliarden US-Dollar im Gespräch. Die Aktienmärkte hätten hierauf sehr positiv reagiert. (Ausgabe vom 13.12.2019) (16.12.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - And the winner is: Boris Johnson: Mit dem klaren Sieg der britischen Konservativen wird der EU-Austritt Großbritanniens zum 31. Januar 2020 nunmehr sehr wahrscheinlich, so die Experten von Union Investment.Die Gefahr eines ungeregelten Austrittes aus der Europäischen Union sollte damit auch gebannt sein. Die Frage der künftigen Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU bleibe hingegen völlig offen. Es stehe nun eine lange Phase komplexer Gespräche bevor. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ergebe sich aus dem starken Abschneiden der Scottish National Party. Dies dürfte der Diskussion um ein neues schottisches Unabhängigkeitsreferendum zusätzlichen Auftrieb verleihen.Der britische Aktienmarkt (FTSE 100-Index) habe am Freitag deutlich hinzugewonnen und in der Berichtswoche (bis Freitagmittag) ein Plus von mehr als zwei Prozent erzielt. Am britischen Rentenmarkt hätten die Notierungen der richtungsweisenden zehnjährigen Staatsanleihen (Gilts) nachgegeben. Die Rendite habe dementsprechend auf 77 auf 84 Basispunkte angezogen. Das Britische Pfund habe gegenüber dem Euro und dem US−Dollar kräftig zugelegt.