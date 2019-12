Dagegen sei die Agenda an Konjunkturdaten relativ überschaubar: Nach der deutschen Handelsbilanz am Montag stünden am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen für Dezember an. Am Donnerstag kämen dann noch finale deutsche Inflationszahlen für November sowie die Industrieproduktion im Euroraum für Oktober. In den USA kämen die November-Inflationsdaten am Mittwoch, gefolgt von Einzelhandelsumsätzen für denselben Monat am Freitag. Auf asiatischer Seite stünden Chinas Handelsbilanz am Sonntag an sowie am Dienstag der Inflationsbericht mit den Produzentenpreisen für November.



ZITATE:



München (www.aktiencheck.de) - In der kommenden Woche dürften die Finanzmärkte weniger von konjunkturellen Entwicklungen als vor allem von drei anderen Themen geprägt sein, so die Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen "Wochenausblick"."Erstens werden in der letzten wichtigen Eventwoche 2019 vor allem die Notenbanken den Ton angeben", sage Robert Greil. Schließlich würden am Mittwoch sowohl die FED als auch die EZB tagen. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers: "Alles schaut natürlich auf Christine Lagarde, wie sie sich bei ihrer ersten Sitzung als EZB-Chefin geldpolitisch positioniert."Das zweite Top-Ereignis seien für Greil die britischen Parlamentswahlen - ebenfalls am Donnerstag: "Gelingt Premier Boris Johnson ein klarer Wahlsieg, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Briten zum 31. Januar 2020 tatsächlich aus der EU austreten". Die Höhe des voraussichtlichen Sieges der Konservativen werde daher Rückschlüsse auf die Wahrscheinlichkeit eines Brexit Ende Januar zulassen.