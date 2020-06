Fünf negative Ereignisse könnten das Ergebnis in Richtung eines weitgehenden Stillstands lenken:



Erstens könnte die Pandemie in Form einer zweiten Welle zurückkehren. Aus Investorensicht werde ein Schlüsselfaktor sein, ob es in den führenden Wirtschaftsnationen wieder zu Lockdowns komme.



Zweitens erhöhe der Anstieg der Staats- und Unternehmensverschuldung die Wahrscheinlichkeit einer Schuldenkrise. Länder seien am anfälligsten, wenn sie die Kontrolle über ihre Geldpolitik verlieren würden und sie stark von ausländischen Investoren abhängig seien. Vorerst hätten der geplante EU-Konjunkturfonds und die hohe Liquidität an den globalen Märkten die Investoren an beiden Fronten beruhigt.



Drittens könnte eine neue geopolitische Ordnung zu einer De-Globalisierung führen. Die Pandemie habe zu Grenzschließungen, einem Einbruch des internationalen Reiseverkehrs, einer Unterbrechung der globalen Lieferketten und zur Eskalation des amerikanisch-chinesischen Handelskonflikts geführt. Es bestehe das Risiko, dass der Handel sowie die Bewegungsfreiheit am Ende dieser Krise immer noch beeinträchtigt sein könnten.



Viertens gehe es um die Frage, ob die Weltwirtschaft durch die gegenwärtige Erholung wieder zu dem Wachstumskurs der Vor-Corona-Zeit zurückkehre oder ob es zu einem dauerhaften Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität komme. Mögliche Wegbereiter dafür seien Konkurse, Langzeitarbeitslosigkeit und nachteilige Veränderungen im Verbraucherverhalten.



Das fünfte Risiko bestehe darin, dass die Finanzmärkte wieder in den Krisenmodus von Mitte März fallen würden. Die damaligen Umstände hätten gezeigt, dass die Zentralbanken ausreichend Liquidität bereitstellen müssten, um jeden Zweifel der Investoren zu beseitigen. Sie müssten weiterhin bereit sein, dem Bankensektor zu helfen, sollte es zu mehr notleidenden Kredite kommen.



Die jüngsten Corona-Wellen in den USA und China hätten die Märkte in einen "Risk-Off-Modus" gezwungen. Die Marktstimmung in den kommenden Wochen werde wahrscheinlich von der Eindämmung der Pandemie und dem künftigen Verlauf der Wirtschaftserholung abhängen. Die Fiskal- und Geldpolitik werde weiterhin unterstützend wirken, auch wenn der Umfang neuer Impulse begrenzt sei.



"Das positive Umfeld der vergangenen zwei Monate ist nicht verschwunden, doch es ist komplexer geworden", sage Willner. "Wir beobachten die unbekannten Faktoren ständig und passen unseren Ausblick entsprechend an." (23.06.2020/ac/a/m)







