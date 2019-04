Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Rein fundamental betrachtet spreche die auf den ersten Blick relativ günstige Bewertung für die Aktien der Lufthansa und des britischen Billigfliegers easyJet (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF). So belaufe sich das KGV von easyJet derzeit auf 10, bei der Lufthansa seien es gerade einmal 5. Während die Analysten für dieses Jahr eher mit stagnierenden Gewinnen rechnen, dürfte es mit den Überschüssen bei beiden Konzernen ab dem kommenden Jahr wieder leicht nach oben gehen. Allerdings seien in dem volatilen Airline-Sektor einstellige KGVs durchaus üblich.Rein charttechnisch betrachtet sehe es bei beiden Aktien aber relativ trüb aus. So habe die easyJet-Aktie im Zuge der gestrigen Meldung ein neues Tief markiert und damit auch ein neues Verkaufssignal generiert. Nun könnte es bis zu den im Jahre 2016 (dem Jahr des Brexit-Votums) markierten Tiefstständen bergab gehen. Auch bei der Lufthansa sehe das Chartbild eher wenig einladend aus.easyJet bleibe angesichts der Brexit-Risiken derzeit ein ganz heißes Eisen und aktuell nur für Zocker geeignet. Für langfristig orientierte Anleger sei gerade die Lufthansa-Aktie ein wirklich attraktives Investment. Aufgrund des angeschlagenen Charts sollten Investoren mit einem Einstieg aber noch abwarten. Wer den DAX-Titel bereits im Depot habe, beachte den Stopp bei 16,80 Euro, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.04.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link