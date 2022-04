16:00 Uhr: USA - Aufträge für langlebige Güter für Februar (endgültig):



Headline. Erste Veröffentlichung: -2,2% im Monatsvergleich

Ohne Transport. Erste Veröffentlichung: -0,6% im Monatsvergleich



16:00 Uhr: USA, Auftragseingang für Februar. Erwartung: -0,5%/ Vorwert: +1,4% (im Monatsvergleich)



Reden der Zentralbanker:



10:30 Uhr: Mann von der BoE

11:05 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey

16:00 Uhr: Cunliffe von der BoE (04.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der Kassasitzung in Europa hindeuten. Die DE30-Futures würden fast 100 Punkte über dem Schlusskurs vom Freitag handeln. Das Wochenende sei eher ruhig und ohne größere Ereignisse oder Nachrichten verlaufen. Dementsprechend seien die Bewegungen an den Finanzmärkten bisher gering.Wie üblich an Montagen sei der Wirtschaftskalender recht überschaubar. Den Anlegern würden der türkische Verbraucherpreisindex, der europäische Stimmungsindex sowie einige wichtige Daten aus den USA und Kanada angeboten. Keine dieser Daten habe jedoch große Auswirkungen auf den Markt (die Veröffentlichung der Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA werde eine Revision darstellen). Das GBP könnte im Laufe des Tages etwas volatiler sein, da eine Reihe von BoE-Mitgliedern, darunter auch Gouverneur Bailey, sprechen würden. Es werde erwartet, dass die nächste Runde der Russland-Ukraine-Gespräche heute online abgehalten werde, aber es würden keine größeren Fortschritte erwartet.10:30 Uhr: Eurozone - Sentix-Index für April. Erwartung: -9,3/ Vorwert: -7,014:30 Uhr: Kanada - Baugenehmigungen für Februar. Erwartung: 6,9%/ Vorwert: -8,8% (im Monatsvergleich)