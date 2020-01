11:00 Uhr: Eurozone - Arbeitslosenquote (November): Erwartung: 7,5%/ Vorwert: 7,5%.

14:15 Uhr: Kanada - Wohnbaubeginne (Dezember): Erwartung: 210.000/ Vorwert: 201.300

14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Erwartung: 220.000/ Vorwert: 222.000

16:30 Uhr: Daten zu den Erdgaslagerbeständen: Erwartung: -57 Mrd. Kubikfuß/ Vorwert: -58 Mrd. Kubikfuß.



HEUTIGE ZENTRALBANKREDEN:



- 10:30 Uhr: BoE-Gouverneur Carney

- 12:15 Uhr: Skingsley von der Riksbank

- 14:00 Uhr: Clarida von der FED

- 15:30 Uhr: Kashkari von der FED

- 17:30 Uhr: Williams von der FED

- 18:00 Uhr: Villeroy von der FED

- 18:45 Uhr: Barkin von der FED

- 19:00 Uhr: Schnabel von der EZB

- 19:20 Uhr: Evans von der FED

- 19:45 Uhr: BoC-Gouverneur Poloz

- 20:00 Uhr: Bullard von der FED

- 20:10 Uhr: Bundesbankpräsident Weidmann

- 21:15 Uhr: BoC-Gouverneur Poloz (09.01.2020/ac/a/m)







Der Donnerstag werde ein ruhiger Tag sein, zumindest was die makroökonomischen Veröffentlichungen betreffe. Es stünden keine wichtigen Daten an, allerdings würden viele Zentralbanker Reden halten. Abgesehen davon sollten Händler den Nachrichtenfluss beobachten, um zu sehen, ob es neue Entwicklungen bei den Beziehungen zwischen den USA und dem Iran geben könnte. Der Optimismus an den Märkten könnte vorerst anhalten, da China gerade bestätigt habe, dass Vizepremier Liu He vom 13. bis 15. Januar in Washington sei, um den Phase-1-Deal zu unterzeichnen.