11:00 Uhr: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen für Oktober. Erwartung: 24,0/ Vorwert: 26,5



Reden von Zentralbankern:



- 14:30 Uhr: Lane von der EZB

- 15:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 15:00 Uhr: Elderson von der EZB

- 17:15 Uhr: FED-Vizepräsident Clarida

- 18:30 Uhr: Bostic von der FED



Ergebnisberichte:



- Fastenal (ISIN US3119001044/ WKN 887891) - vor Markteröffnung

- Smart Global Holdings (ISIN KYG8232Y1017/ WKN A2DSNQ) - nach Börsenschluss (12.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Während der asiatischen Sitzung sei an den Börsen eine Risk-Off-Stimmung zu beobachten gewesen, und es sehe nicht so aus, als würde sich das mit der europäischen Eröffnung ändern. Die Futures auf die wichtigsten westeuropäischen Indices würden auf eine schwächere Eröffnung der heutigen Kassasitzung hindeuten, wobei der DE30-Future nur knapp über der 15.000-Punkte-Marke notiere. Der US-Dollar werde gegenüber den Hauptwährungen uneinheitlich gehandelt, während der NZD und der EUR überdurchschnittlich abschneiden würden.Während in den Vereinigten Staaten heute kein Feiertag mehr sei, sehe der bevorstehende Tag ähnlich ruhig aus wie gestern, zumindest was die Wirtschaftsberichte angehe. Den Anlegern würden um 11:00 Uhr die Ergebnisse des deutschen ZEW-Index für Oktober sowie am frühen Nachmittag eine Reihe von Reden von Vertretern der FED und der EZB geboten. Bei der Rede von EZB-Präsidentin Lagarde werde es sich um eine vorab aufgezeichnete Botschaft handeln, während die Rede des stellvertretenden FED-Vorsitzenden Clarida den "US-Wirtschaftsausblick und die Geldpolitik" zum Thema haben werde.