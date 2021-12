Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Zu den bemerkenswerten Ereignissen würden die ZEW-Konjunkturerwartungen gehören. Für die Eurozone stünden außerdem die BIP-Daten für das dritte Quartal in der dritten Schätzung an, die jedoch nur begrenzte Auswirkungen auf die wichtigsten Währungspaare haben dürften. Die Daten zur US-Produktivität und zu den Arbeitskosten würden von den Märkten in der Regel ignoriert. Der API-Bericht über die Ölvorräte könnte am Nachmittag eine gewisse Volatilität auslösen.11:00 Uhr: Eurozone - BIP-Daten für Q3 (dritte, endgültige Veröffentlichung). Zweite Veröffentlichung: 2,1% (im Quartalsvergleich)11:00 Uhr: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen für Dezember. Erwartung: 25,1/ Vorwert: 31,714:30 Uhr: USA - Handelsbilanz für Oktober. Erwartung: -66,8 Milliarden USD/ Vorwert: -80,9 Milliarden USD14:30 Uhr: USA - Produktivität außerhalb der Landwirtschaft (endgültige Daten für Q3). Erwartung: -4,9%/ Vorwert: 2,4% (im Quartalsvergleich)14:30 Uhr: USA - Lohnstückkosten (endgültige Daten für Q3). Erwartung: 8,3%/ Vorwert: 1,1% (im Quartalsvergleich)22:30 Uhr: API-Bericht zu Ölvorräten. Vorwert: -0,747 Millionen Barrel (07.12.2021/ac/a/m)