Headline. Erwartung: 4,3%/ Vorwert: 7,6% (im Monatsvergleich)

Kernwert. Erwartung: 2%/ Vorwert: 3,6% (im Monatsvergleich)



16:00 Uhr: USA - DOE-Bericht zu Lagerbeständen



Rohöl. Erwartung: -3,8 Mio. Barrel

Benzin. Erwartung: -1.7 Mio. Barrel

Destillate. Erwartung: -1 Mio. Barrel



Bevorstehende Asien-Sitzung



03:30 Uhr: Australien - Investitionstätigkeit im Privatsektor für Q2 (26.08.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Rallye an den weltweiten Aktienmärkten hat in letzter Zeit nachgelassen, da die Investoren vor dem morgigen Treffen der FED in Jackson Hole vorsichtiger geworden sind, so die Experten von XTB.Der Wirtschaftskalender werde heute von harten Daten aus den Vereinigten Staaten dominiert. Für die europäische Sitzung seien keine größeren Veröffentlichungen geplant.14:30 Uhr: USA - Auftragseingang für langlebige Güter für Juli