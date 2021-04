14:30 Uhr: USA - Verbraucherpreise für März:



- Gesamtinflation. Erwartung: 2,5%/ Vorwert: 1,7% (im Jahresvergleich)

- Kerninflation. Erwartung: 1,5%/ Vorwert: 1,3% (im Jahresvergleich)



22:40 Uhr : API-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Erwartung: -2,1 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern:



- 18:00 Uhr: Harker von der FED

- 18:00 Uhr: George von der FED

- 18:00 Uhr: Daly von der FED

- 21:15 Uhr: Bostic von der FED

- 21:50 Uhr: Rosengren von der FED

- 21:50 Uhr: Mester von der FED

- 21:50 Uhr: Bostic von der FED



US-Ergebnisberichte:



- Fastenal (ISIN US3119001044/ WKN 887891) - vor Markteröffnung

- OrganiGram Holdings (ISIN CA68620P1018/ WKN A12AQF) - vor Markteröffnung (13.04.2021/ac/a/m)





Die europäischen Aktienmärkte dürften am Dienstag trotz der gemischten Performance der asiatischen Aktien etwas höher eröffnen. Der Ölpreis werde höher gehandelt, während die Edelmetalle gemischt gehandelt würden.Die Veröffentlichung der US-Daten zum Verbraucherpreisindex für März sei das Schlüsselereignis des Tages, nachdem sich das Wachstum der Erzeugerpreise deutlich beschleunigt habe. Es werde erwartet, dass sich die Gesamtinflation von 1,7% auf 2,5% im Jahresvergleich beschleunige. Es werde erwartet, dass die Beschleunigung bei der Kerninflation deutlich langsamer ausfalle. Abgesehen davon könnte die Reihe von FED-Rednern am Nachmittag für zusätzliche Volatilität beim USD und an den Aktienmärkten sorgen. Unter den heutigen Ergebnisberichten würden Anleger das Industriezulieferunternehmen Fastenal und die Cannabis-Aktie OrganiGram finden.Ein Paket von britischen Daten für Februar sei heute um 8:00 Uhr veröffentlicht worden. Die Daten hätten einen Anstieg der Industrieproduktion um 1% im Monatsvergleich (Erwartung: +0,5%) und einen Anstieg der verarbeitenden Produktion um 1,3% im Monatsvergleich (Erwartung: +0,5%) gezeigt. Das monatliche BIP für Februar sei um 0,4% im Monatsvergleich (Erwartung: 0,6%) gestiegen. Das Britische Pfund sei nach der Veröffentlichung gestiegen.