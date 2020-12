10:00 Uhr: Italien - Industrieproduktion für Oktober. Erwartung: -4,3%/ Vorwert: -5,1% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr | EPI für November:



- Headline. Erwartung: 0,8%/ Vorwert: 0,5% (im Jahresvergleich)

- Kernwert. Erwartung: 1,5%/ Vorwert: 1,1% (im Jahresvergleich)



16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der Uni-Michigan für Dezember (vorläufige Daten). Erwartung: 76,5/ Vorwert: 76,9 (11.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden nach dem gemischten Handel an der Wall Street und in Asien auf eine leicht tiefere Eröffnung der europäischen Sitzung hindeuten. Heute sei der zweite Tag des EU-Gipfels, aber die Staats- und Regierungschefs hätten bereits einen Kompromiss über den EU-Haushalt und den Wiederaufbaufonds erzielt. In Bezug auf den Brexit gebe es nun pessimistische Töne, da ein No-Deal-Szenario immer wahrscheinlicher werde. Der heutige europäische Wirtschaftskalender sei leicht, da keine wichtigen Veröffentlichungen anstünden. Allerdings würden die Anleger am Nachmittag den vorläufigen Bericht der University of Michigan für Dezember erhalten.