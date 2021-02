10:00 Uhr: Polen - BIP-Bericht für Q4 2020. Erwartung: -2,9%/ Vorwert: -1,5% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: Kanada - Großhandelsumsätze für Dezember. Erwartung: -1,5%/ Vorwert: +0,7% (im Monatsvergleich)



16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der University of Michigan für Februar (vorläufige Daten). Erwartung: 80,8/ Vorwert: 79,0



US-Quartalsberichte:



- Dominion Energy (ISIN US25746U1097/ WKN 932798) - vor Markteröffnung

- Moody's (ISIN US6153691059/ WKN 915246) - vor Markteröffnung

Es werde erwartet, dass die europäischen Märkte den heutigen Kassahandel nach einer schwachen Sitzung in Asien schwächer eröffnen würden. Der Wirtschaftskalender sei heute recht leer, wobei der Index der University of Michigan für Februar der einzige wichtige Bericht sei, der zur Veröffentlichung anstehe. Es werde erwartet, dass er eine kleine Verbesserung im Vergleich zum Januar zeige. Die Finanzminister und Zentralbanker der G7-Länder würden heute ein Video-Treffen abhalten. Die Pandemie, die steigende Verschuldung und die digitale Besteuerung seien einige der Themen, die besprochen würden.Der britische BIP-Bericht für Q4 2020 sei um 8:00 Uhr veröffentlicht worden. Die britische Wirtschaft sei in Q4 2020 um 1% im Quartalsvergleich (Erwartung: +0,5%) gewachsen. Die Staatsausgaben seien ein wichtiger Treiber gewesen, da sie um 6,4% im Quartalsvergleich gestiegen seien, während der Markt einen Anstieg von 1,3% im Quartalsvergleich erwartet habe. Die britische Wirtschaft sei im Gesamtjahr 2020 um 9,9% geschrumpft.