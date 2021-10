14:30 Uhr: USA, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 330.000/ Vorwert: 326.000



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



- Rohöl. Erwartung: -0,7 Mio. Barrel

- Benzin. Erwartung: -0,1 Mio. Barrel

- Destillate. Erwartung: -0,9 Mio. Barrel



16:30 Uhr: EIA-Erdgaslager. Erwartung: 115 bcf/ Vorwert: 118 bcf



Reden von Zentralbankern:



- 14:30 Uhr: Bullard von der FED

- 15:00 Uhr: Bostic von der FED

- 19:00 Uhr: Williams von der FED

- 19:00 Uhr: Daly von der FED

- 19:00 Uhr: Barkin von der FED

- 00:00 Uhr: Harker von der FED



Ergebnisberichte an der Wall Street:



- Wells Fargo (ISIN US9497461015/ WKN 857949) - vor Markteröffnung

- Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) - vor Markteröffnung

- Citigroup (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V) - vor Markteröffnung

- Bank of America (ISIN US0605051046/ WKN 858388) - vor Markteröffnung

- Walgreens Boots Alliance (ISIN US9314271084/ WKN A12HJF) - vor Markteröffnung (14.10.2021/ac/a/m)





Für heute seien keine wichtigen Wirtschaftsberichte geplant, aber die Anleger würden dennoch etwas finden, auf das sie sich konzentrieren könnten. Eine Reihe von FED-Mitgliedern werde nämlich heute Reden halten. Hinweise darauf, wann mit dem Tapering begonnen werden solle, wären willkommen, aber es sei unwahrscheinlich, dass man wilde Kursbewegungen erleben werde. Am Nachmittag, wenn der DOE-Bericht veröffentlicht werde, könnte der Ölpreis etwas volatiler werden.