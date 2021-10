14:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für September (im Monatsvergleich):



- Headline. Erwartung: -0,2%/ Vorwert: 0,7%

- Ohne Auto. Erwartung: 0,5%/ Vorwert: 1,8%



14:30: Kanada - Großhandelsumsätze für August. Erwartung: 0,4%/ Vorwert: -2,1%

16:00: USA - Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für Oktober. Erwartung: 73,1/ Vorwert: 72,8



US-Ergebnisberichte:



- Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) - vor Markteröffnung

- Charles Schwab (ISIN US8085131055/ WKN 874171) - vor Markteröffnung

- J.B. Hunt (ISIN US4456581077/ WKN 885365) - vor Markteröffnung

- PNC Financial Services (ISIN US6934751057/ WKN 867679) - vor Markteröffnung (15.10.2021/ac/a/m)





Die Futures-Märkte würden auf eine flache Eröffnung des heutigen Kassahandels in Europa hindeuten. Die asiatischen Indices hätten solide Gewinne verbucht, doch habe es sich dabei eher um einen Anschluss an die gestrige solide Performance der Aktien in Europa und den Vereinigten Staaten als um einen neuen Aufwärtsimpuls gehandelt.Für den heutigen Tag stünden nur wenige Veröffentlichungen auf dem Kalender. Allerdings würden die US-Einzelhandelsumsätze für September, die am frühen Nachmittag veröffentlicht würden, genau beobachtet. Der Markt erwarte eine Abschwächung nach dem soliden Anstieg im August. An der Berichtsfront würden den Anlegern unter anderem die Quartalszahlen von Goldman Sachs angeboten.