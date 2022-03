Der Wirtschaftskalender für heute sei leer, was aber nicht bedeute, dass es nichts zu beachten gebe. Der Krieg in der Ukraine sei derzeit das Top-Thema an den Märkten, und der Nationale Sicherheitsberater der USA werde die Angelegenheit heute in Rom mit dem führenden chinesischen Außenpolitiker Yang Jiechi besprechen. Bei dem Treffen könnte es auch um Waffenlieferungen an die Konfliktparteien gehen, denn US-Medien hätten berichtet, dass Russland an China mit der Bitte herangetreten sei, militärische Ausrüstung zu liefern.



Wichtige Berichte und makroökonomische Ereignisse in dieser Woche:



Dienstag, 13:30 Uhr: USA - EPI für Februar

Mittwoch, 13:30 Uhr: Kanada - VPI für Februar

Mittwoch, 13:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für Februar

Mittwoch, 19:00 Uhr: Zinsentscheid des FOMC

Donnerstag, 12:00 Uhr: Zinsentscheid der CBRT

Donnerstag, 13:00 Uhr: Zinsentscheid der BoE

Freitag: Zinsentscheid der BoJ (14.03.2022/ac/a/m)







Nach einigen optimistischen Kommentaren zu den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine am Wochenende seien die europäischen Aktienmärkte mit einem Plus in die neue Woche gestartet. Die Ukraine habe erklärt, die Gespräche seien konstruktiv verlaufen und eine vorläufige Einigung, einschließlich eines vorläufigen Waffenstillstands, könnte innerhalb weniger Tage erzielt werden. Die Aktien hätten profitiert, während der Ölpreis zurückgegangen sei. Chinesische Aktien seien heute abgestürzt, da Shenzhen wieder in einen Lockdown versetzt worden sei.