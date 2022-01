11:00 Uhr: Eurozone - VPI für Dezember (vorläufig). Erwartung: 4,7%/ Vorwert: 4,9% (im Jahresvergleich)

11:00 Uhr: Eurozone - Einzelhandelsumsätze für November. Erwartung: 5,6%/ Vorwert: 1,4% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: USA - NFP-Bericht für Dezember:



- Beschäftigungsänderung. Erwartung: 400.000/ Vorwert: 210.000

- Lohnwachstum. Erwartung: 4,1%/ Vorwert: 4,8% (im Jahresvergleich)

- Arbeitslosenquote. Erwartung: 4.1%/ Vorwert: 4,2%



14:30 Uhr: Kanada - Arbeitsmarktbericht für Dezember:



- Veränderung der Beschäftigung. Erwartung: 27.500/ Vorwert: 153.700

- Arbeitslosenquote. Erwartung: 6,0%/ Vorwert 6,0% (07.01.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung des heutigen Kassahandels in Europa hindeuten. Die Aktienmärkte scheinen sich nach der Neubewertung nach dem FOMC-Protokoll bereits wieder beruhigt zu haben. In dieser Woche stehe jedoch ein weiteres wichtiges makroökonomisches Ereignis an - der NFP-Bericht für Dezember um 14:30 Uhr.Der ISM-Bericht über die Beschäftigung im Verarbeitenden Gewerbe für Dezember sei stärker gestiegen als erwartet, während der Subindex für die Beschäftigung im Nicht-Verarbeitenden Gewerbe schwächer ausgefallen sei. Der ADP-Bericht, der am Mittwoch veröffentlicht worden sei, habe jedoch einen deutlichen Anstieg der Beschäftigungszahlen gezeigt, was die Erwartungen für den heutigen Bericht etwas nach oben geschraubt habe. Der kanadische Arbeitsmarktbericht werde zur gleichen Zeit veröffentlicht, sodass USDCAD-Händler achtsam sein sollten. EUR-Händler würden sich um 11:00 Uhr auf die VPI-Daten aus dem Euroraum konzentrieren.