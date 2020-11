Wichtige Reden



09:15 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

14:30 Uhr: Kaplan von der FED



Wichtige US-Quartalszahlen



Foot Locker Inc (FL.US) - vor Markteröffnung (20.11.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Wirtschaftskalender ist heute recht leer, wobei die kanadischen Einzelhandelsdaten die einzigen bemerkenswerten Veröffentlichungen sind, so die Experten von XTB.Da keine größeren, marktbewegenden Daten anstünden, werde der heutige Handel wahrscheinlich von den Schlagzeilen bezüglich des Streits zwischen dem US-Finanzministerium und der US-Notenbank dominiert werden. US-Finanzminister Steven Mnuchin habe gesagt, er werde mehrere Notfallkreditprogramme, die mit der Federal Reserve zur Unterstützung der Wirtschaft eingerichtet worden seien, nicht verlängern. Mnuchin habe die FED außerdem aufgefordert, alle nicht verwendeten Mittel aus dem CARES-Gesetz, die für ihre Notfallkreditprogramme bereitgestellt worden seien, bis Ende des Jahres zurückzugeben. Die US-Notenbank habe darauf mit einer eigenen Erklärung reagiert, in der sie dazu aufgerufen habe, "die gesamte Palette" an Fazilitäten beizubehalten. Dies sei das erste ernsthafte Anzeichen von Uneinigkeit zwischen den beiden, was die Besorgnis der Märkte über eine breitere wirtschaftliche Erholung verstärkt habe.14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für September. Erwartung: 0,2%/ Vorwert: 0,4% (im Monatsvergleich)14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze ex Autos für September. Erwartung: 0,2%/ Vorwert: 0,5%16:00 Uhr: Eurozone - Verbrauchervertrauen für November. Erwartung: -17,7/ Vorwert: -15,5