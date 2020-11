14:00 Uhr: Polen - Kerninflation (VPI) für Oktober. Erwartung: 4,2%/ Vorwert: 4,3% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: USA - NY Empire State-Index für November. Erwartung: 12,8/ Vorwert: 10,5



14:30 Uhr: Kanada - Industrieumsätze für September. Erwartung: 1,5%/ Vorwert: -2% (im Monatsvergleich)



Wichtige Reden:



- 09:40 Uhr: RBA-Gouverneur Lowe

- 10:00 Uhr: De Guindos von der EZB

- 14:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 14:30 Uhr: Mersch von der EZB

- 20:00 Uhr: Clarida von der FED (16.11.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Märkte dürften nach den starken Zuwächsen während der asiatischen Sitzung höher eröffnen. Ein umfangreiches Freihandelsabkommen sei am Wochenende von 15 Ländern aus dem asiatisch-pazifischen Raum unterzeichnet worden, und es sehe so aus, als ob es heute der Hauptantrieb für die Märkte sein werde. Abgesehen davon sei der Wirtschaftskalender überschaubar und es seien keine wichtigen Veröffentlichungen geplant. Die Reden von Zentralbankern, einschließlich des Gouverneurs der RBA und der EZB-Präsidentin, könnten eine gewisse Volatilität an den Devisenmärkten auslösen.10:00 Uhr: Italien - VPI für Oktober. Erwartung: -0,3%/ Vorwert: -0,6% (im Jahresvergleich)