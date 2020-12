08:30 Uhr: Brexit-Briefing

11:00 Uhr: Eurozone - Industrieproduktion für Oktober. Erwartung: 2%/ Vorwert: -0,4% (im Monatsvergleich)



Asiatische Sitzung:



01:30 Uhr: RBA-Sitzungsprotokoll



03:00 Uhr: Monatliche Daten aus China für November (im Jahresvergleich)



- Anlageinvestitionen. Erwartung: 2,6%/ Vorwert: 1,8%

- Industrieproduktion. Erwartung: 7%/ Vorwert: 6,9%

- Einzelhandelsumsätze. Erwartung: 5,1%/ Vorwert: 4,3% (14.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der Start in die neue Woche sei von kleinen Gewinnen an den asiatischen Börsen sowie am Ölmarkt geprägt gewesen. Die Futures würden auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hindeuten. Der Wirtschaftskalender sei am Montag leicht, wie es normalerweise der Fall sei. Allerdings werde es einige interessante Ereignisse geben, wenn es um die Politik gehe. Erstens werde erwartet, dass EU-Chefunterhändler Barnier um 8:30 Uhr ein Briefing abhalte (die Gespräche seien wieder einmal über den Termin hinaus verlängert worden). Zweitens werde das US-Wahlmännerkollegium heute abstimmen. Wähler aus den gesamten Vereinigten Staaten würden ihre Stimmen abgeben, die Bidens Sieg offiziell machen sollten. Zwei große Zentralbanken würden diese Woche ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt geben: FED (Mittwoch, 20:00 Uhr) und Bank of England (Donnerstag, 13:00 Uhr).Ereignisse, die man im Laufe des Tages beobachten sollte: