09:30 Uhr: Schweden - Einzelhandelsumsätze: Es handle sich nicht um ein sehr wichtiges Update, aber die Märkte würden die schwedischen Daten verfolgen, jetzt wo die Riksbank den Bereich der Negativzinsen verlassen habe.



17:00 Uhr: USA - DoE-Bericht zu Rohöllagerbeständen: Der Konsens deute auf einen Lagerabbau von 1,8 Mio. Barrel hin. Der API-Bericht habe jedoch auf einen großen Rückgang von 7,9 Mio. Barrel hingewiesen, was zu einer Erholung der Ölpreise geführt habe. Daher dürften die tatsächlichen Erwartungen jetzt deutlich höher sein.



19:00 Uhr: USA - Aktive Bohrlöcher (letzte Woche: 685): Es sei eine Bodenbildung erkennbar, ein schneller Anstieg könnte als Warnzeichen für Ölbullen gesehen werden. (27.12.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Viele Wirtschaftsberichte seien in diesem Monat aufgrund der Feiertage vorverlegt worden, was bedeute, dass diese Woche ziemlich leer sei und das werde auch diesen Freitag so bleiben. Die Daten zu den US-Rohöllagerbeständen seien das heutige Highlight.