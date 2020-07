15:15 Uhr: USA - Industrieproduktion für Juni. Erwartung: +4,4%/ Vorwert: +1,4% (im Monatsvergleich)



16:00 Uhr: Kanada - Zinsentscheid der BoC. Erwartung: 0,25%/ Vorwert: 0,25%



16:30 Uhr: USA - DOE-Bericht zu Lagerbeständen



- Rohöl. Erwartung: -2,3 Millionen Barrel

- Destillate. Erwartung: +1,5 Millionen Barrel

- Benzin. Erwartung: -0,9 Millionen Barrel



Wichtige US-Quartalsberichte:



- ASML (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4) - vor Marktöffnung

- Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) - vor Marktöffnung

- Bank of New York Mellon (ISIN US0640581007/ WKN A0MVKA) - vor Marktöffnung

- US Bancorp (ISIN US9029733048/ WKN 917523) - vor Marktöffnung

- UnitedHealth Group (ISIN US91059D1000/ WKN A1W046) - vor Marktöffnung (15.07.2020/ac/a/m)





Die jüngste Zunahme der Spannungen zwischen den USA und China sowie die schlechte Pandemie-Situation in den Vereinigten Staaten würden weiterhin von den Märkten heruntergespielt. Die Ankündigung, dass Modernas Impfstoffkandidat in frühen Humanversuchen vielversprechende Ergebnisse zeige, habe ausgereicht, um den Risk-On-Modus aufrechtzuerhalten. Die Ölhändler sollten bedenken, dass sich heute der Gemeinsame Ministerielle Überwachungsausschuss der OPEC treffe. Der Ausschuss solle erörtern, ob eine Senkung der Fördermengen von 9,7 auf 7,7 Millionen Barrel empfohlen werden solle.08:30 Uhr: Pressekonferenz der BoJ. Die Bank of Japan habe die Zinsen sowie andere geldpolitische Einstellungen während der heutigen Sitzung unverändert gelassen. Die Pressekonferenz von Gouverneur Kuroda habe selten einen großen Einfluss auf den JPY, und die Währung werde wahrscheinlich weiterhin von allgemeinen Risikostimmung dominiert.