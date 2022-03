10:00 Uhr: Italien - BIP-Bericht für Q4 2021 (endgültig). Erste Veröffentlichung: 0,6% im Quartalsvergleich

11:00 Uhr: Eurozone - Einzelhandelsumsätze für Januar. Erwartung: 9,2%/ Vorwert: 2,0% (im Jahresvergleich)

14:30 Uhr: Kanada - Baugenehmigungen für Januar. Erwartung: 1,9%/ Vorwert: -1,9% (im Monatsvergleich)



14:30 Uhr: USA - NFP-Bericht für Februar:



- Beschäftigungsänderung. Erwartung: 440.000/ Vorwert: 467.000

- Durchschnittliches Lohnwachstum. Erwartung: 5,8%/ Vorwert: 5,7% (im Jahresvergleich)

- Arbeitslosenquote. Erwartung: 3.9%/ Vorwert: 4,0%



16:00 Uhr: Kanada - Ivey PMI-Index für Februar. Erwartung: 54,2/ Vorwert: 50,7 (04.03.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden heute auf eine schwächere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hindeuten. Aktien hätten über Nacht nachgegeben, nachdem ein russischer Angriff auf das Kraftwerk Zaphorozia, das größte Kernkraftwerk in Europa, zu einem Brand in der Anlage geführt habe. Das Feuer habe bereits eingedämmt werden können, aber die russischen Streitkräfte hätten das Kraftwerk eingenommen. Nach Angaben ukrainischer und US-amerikanischer Atombehörden seien die Reaktoren nicht beschädigt worden, und es bestehe keine Gefahr einer Katastrophe wie in Tschernobyl.