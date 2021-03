11:30 Uhr: Zinsentscheid der CBR



13:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für Februar:



- Headlinie. Erwartung: -3%/ Vorwert: -3,4% (im Monatsvergleich)

- Ohne Autos. Erwartung: -2,6%/ Vorwert: -4,1% (im Monatsvergleich)



Wichtige Reden:



11:45 Uhr: Panetta von der EZB (19.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte würden heute nach dem gestrigen starken Ausverkauf an der Wall Street voraussichtlich schwächer eröffnen. Die US-Indices würden fallen, da die Renditen in die Höhe geschossen seien. Allerdings hätten sich die Renditen heute leicht nach unten bewegt und auch am Ölmarkt habe sich die Lage entspannt.Der heutige Kalender sei fast leer, da nur die polnischen und kanadischen Einzelhandelsumsätze zur Veröffentlichung anstünden. Die Russische Zentralbank werde um 11:30 Uhr die geldpolitische Entscheidung bekannt geben, aber es werde keine Änderung erwartet. Zu guter Letzt würden heute die Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und China in Alaska fortgesetzt, nachdem der erste Tag der Gespräche von Beleidigungen und Unstimmigkeiten geprägt gewesen sei. Die Vereinigten Staaten würden China weiterhin bei Themen wie Hongkong oder Taiwan unter Druck setzen. Nichtsdestotrotz sollten Händler im Hinterkopf behalten, dass es angesichts der Haltung der Verhandlungsführer unwahrscheinlich sei, dass der Gipfel mit einer wichtigen Erklärung abgeschlossen werde.