14:30 Uhr, Kanada, Produktionsverkauf (Juli): Die Daten aus Kanada hätten in der Regel die Erwartungen übertroffen. Die Fortsetzung eines solchen Trends könne dazu führen, dass die Bank of Canada kämpferischer sei, zumal die hohen Ölpreise das BIP und die Inflation in Schwung halten sollten. Es werde erwartet, dass die heutige Messung einen Rückgang im Monatsvergleich um 0,3% zeige.



15:15 Uhr, USA, Industrieproduktion (August): Der heutige Produktionsbericht und die morgigen Immobilienmarktdaten würden die letzten harten US-Datenwerte vor dem Zinsentscheid des FOMC sein. Sollten die Produktionsdaten besser als erwartet ausfallen, werde es der FED am Mittwoch schwer fallen, die Erwartungen des Marktes zu erfüllen. Es werde erwartet, dass die Daten zur industriellen Produktion einen Anstieg von 0,2% im Monatsvergleich zeigen würden.



22:40 Uhr, API-Bericht zu den Rohöl-Lagerbeständen: Der Ölmarkt befinde sich nach den Drohnenangriffen auf saudische Raffinerien am Wochenende im Chaos. Die Preise für Brent und WTI würden steigen und es sei unwahrscheinlich, dass sich die Situation ändere, bis Saudi Aramco die Produktionskapazitäten wiederherstelle. Allerdings könnten regelmäßige Öl-Inventarberichte in dieser Woche einen geringeren Einfluss auf den Markt haben.



HEUTIGE ZENTRALBANKREDEN



11:40 Uhr: Villeroy von der EZB

18:30 Uhr: Villeroy von der EZB

18:35 Uhr: Lane von der EZB

19:10 Uhr: Coeure von der EZB

(17.09.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei der aktuelle Wirtschaftskalender der Experten von XTB:9:30 Uhr, Schweden, Riksbank-Protokoll: Die schwedische Zentralbank habe die Zinssätze in der Sitzung am 4. September unverändert gelassen. Die Zentralbanker hätten die Märkte jedoch überrascht, indem sie bekräftigt hätten, dass sie die Zinssätze später in diesem Jahr oder Anfang 2020 erhöhen könnten. Die heutige Veröffentlichung werde weitere Details dazu enthalten. Die Riksbank werde ihren nächsten Zinsentscheid am 24. Oktober bekannt geben.11:00 Uhr, Deutschland, ZEW-Konjunkturerwartungen (September): Es sei kein Geheimnis, dass sich die deutsche Wirtschaft verlangsamt und die Stimmung immer schlechter werde. Der ZEW-Konjunkturerwartungenindex für August sei auf -44,1 Punkte gesunken und habe damit den niedrigsten Stand seit Ende 2011 erreicht. Eine Aufwertung auf -37,8 Punkte werde für September erwartet. Dennoch sei es unwahrscheinlich, dass eine solche Messung die Marktstimmung deutlich verbessern werde, es sei denn, sie werde durch harte Daten gestützt.