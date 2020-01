22:40 Uhr: USA - API-Bericht zu Rohöllagerbeständen: Erwartung: +0,9 Mio. Barrel/ Vorwert: +1,6 Mio. Barrel.



Morgige Asien-Sitzung



01:30 Uhr: Australien - VPI-Inflation (Q4 2019): Erwartung: 0,6%/ Vorwert: 0,5% (jeweils im Quartalsvergleich).



Heutige Zentralbankreden:



- 09:00 Uhr: Gouverneur Ingves von der Riksbank

- 12:15 Uhr: Villeroy von der EZB

- 16:00 Uhr: Lane von der EZB

- 17:15 Uhr: Skingsley von der Riksbank

- 19:00 Uhr: De Cos von der EZB

- 20:30 Uhr: Hawkesby von der RBNZ



Heutige US-Unternehmensberichte:



- Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985)

- Lockheed Martin (ISIN US5398301094/ WKN 894648)

- 3M (ISIN US88579Y1010/ WKN 851745)

- Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009)

- United Technologies (ISIN US9130171096/ WKN 852759) (28.01.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:09:30 Uhr: Schweden - Einzelhandelsumsätze (Dezember): Erwartung: -0,5%/ Vorwert: -0,4% (jeweils im Monatsvergleich).14:00 Uhr: Ungarn - Zinsentscheid: Zinsen sollten unverändert bei 0,90% bleiben.14:30 Uhr: USA - Auftragseingang für langlebige Güter (Dezember): Es handle sich um die ersten wichtigen "harten" US-Daten in dieser Woche (BIP-Bericht am Donnerstag). Der Konsens gehe von einem Anstieg von 0,4% im Monatsvergleich aus (zuvor -2,1%), während bei der Kernmessung, die Transportaufträge ausschließe, ein Plus von 0,3% im Monatsvergleich (zuvor -0,1%) erwartet werde.