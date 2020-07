14:30 Uhr: USA - Immobilienmarktdaten für Juni.



- Baugenehmigungen. Erwartung: 1,280 Millionen/ Vorwert: 1,216 Millionen

- Wohnbaubeginne. Erwartung: 1,165 Millionen/ Vorwert: 0,974 Millionen



14:30 Uhr: Kanada - Großhandelsumsätze für Mai. Erwartung: +8,2%/ Vorwert: -21,6% (im Monatsvergleich)



16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der Uni-Michigan für Juli. Erwartung: 79 Punkte/ Vorwert: 78,1 Punkte



19:00 Uhr: Zahl der aktiven Ölbohrungen. Vorwert: 181



Wichtige US-Quartalsberichte:



- BlackRock (ISIN US09247X1019, WKN 928193) - vor Marktöffnung

- State Street Corporation (ISIN US8574771031/ WKN 864777) - vor Marktöffnung (17.07.2020/ac/a/m)





Der EU-Gipfel sei ein wichtiges Ereignis, mit dem man sich heute befassen müsse. Die Staats- und Regierungschefs der europäischen Länder würden über den Sanierungsfonds in Höhe von 750 Milliarden EUR sowie über ein Budget von 1,07 Billionen EUR für die nächsten sieben Jahre diskutieren. Die Diskussionen würden voraussichtlich bis Samstag andauern. Die Gespräche würden wahrscheinlich schwierig sein, da es eine Herausforderung sei, die Interessen von etwa einem Dutzend Ländern aufeinander abzustimmen. Ganz zu schweigen davon, dass die Staats- und Regierungschefs der EU beschließen könnten, Gelder an Angelegenheiten zu binden, die nicht mit dem Coronavirus in Zusammenhang stünden, und dass dies eine Einigung weiter erschweren würde.

10:00 Uhr: Polen - Arbeitsmarktbericht für Juni.

- Lohnwachstum. Erwartung: 1,5%/ Vorwert: 1,2% (im Jahresvergleich)

11:00 Uhr: Eurozone - VPI-Daten für Juni (endgültig). Erwartung: 0,3% (im Jahresvergleich)