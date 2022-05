14:30 Uhr: USA - NFP-Bericht für April

- Änderung der Beschäftigung (Erwartung: 385.000/Vorwert: 431.000)

- Lohnwachstum (Erwartung: 5,5%/Vorwert: 5,6% im Jahresvergleich)

- Arbeitslosenquote (Erwartung: 3,5%/Vorwert: 3,6%)



14:30 Uhr: Kanada - Arbeitsmarktbericht für April

- Änderung der Beschäftigung (Erwartung: 57.000/Vorwert: 72.500)

- Arbeitslosenquote (Erwartung: 5,2%/Vorwert: 5,3%)



Zentralbanker würden Reden halten:

- 15:00 Uhr: NBP-Gouverneur Glapiński

- 15:15 Uhr: Williams von der FED

- 21:20 Uhr: Bostic von der FED



Quartalsberichte von der Wall Street:

- Cigna Corporation (ISIN US1255231003/ WKN A2PA9L) - vor Markteröffnung

- DraftKings (ISIN US26142R1041/ WKN A2P205) - vor Markteröffnung

- Dish Network (ISIN US25470M1099/ WKN A0NBN0) - vor Markteröffnung

- Goodyear Tire & Rubber (ISIN US3825501014/ WKN 851204) - vor Markteröffnung



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (06.05.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht schwächere Eröffnung des europäischen Kassahandels heute hindeuten. Die Märkte scheinen sich nach dem gestrigen Gemetzel etwas beruhigt zu haben, so die Experten von XTB. Der gestrige Einbruch an der Wall Street sei rätselhaft gewesen und es gebe Gerüchte, dass er durch eine Zwangsliquidierung von Positionen eines wichtigen Marktteilnehmers ausgelöst worden sein könnte. Diese Gerüchte hätten sich jedoch noch nicht bestätigt.Der kommende Tag stehe ganz im Zeichen der Arbeitsmarktdaten. Die Arbeitsmarktberichte aus den USA und Kanada würden gleichzeitig um 14:30 Uhr veröffentlicht. Die Aufmerksamkeit des Marktes werde sich in erster Linie auf die US-Daten richten. Der am Mittwoch veröffentlichte ADP-Bericht habe einen deutlichen Rückgang der Beschäftigungszahlen ausgewiesen und die Anleger würden auf eine Bestätigung durch den heutigen NFP-Bericht warten. Die Aufmerksamkeit werde auch auf die Daten zum Lohnwachstum gerichtet sein, die voraussichtlich eine Verlangsamung aufweisen würden.