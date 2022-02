Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 56,0/ Vorwert: 55,5

Dienstleistungen. Erwartung: 53,0/ Vorwert: 51,2



16:00 Uhr: USA - CB-Verbrauchervertrauen für Februar. Erwartung: 109,8/ Vorwert: 113,8



Zentralbanker würden Reden halten:



21:30 Uhr: Bostic von der FED



Quartalsberichte an der Wall Street:



Macy's (ISIN US55616P1049/ WKN A0MS7Y) - vor Markteröffnung

Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) - vor Markteröffnung

Virgin Galactic (ISIN US92766K1060/ WKN A2PTTF) - nach Börsenschluss (22.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte würden angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine voraussichtlich schwächer eröffnen. Der russische Präsident Putin habe die Unabhängigkeit von zwei Separatisten-Republiken in der Ostukraine anerkannt, und das russische Militär sei in diese Republiken vorgerückt. Da die Volksrepublik Luhansk und die Volksrepublik Donezk jedoch international nicht anerkannt seien, sei das russische Militär in der Tat in die Ukraine vorgedrungen. Der Westen habe angekündigt, dass in Kürze Sanktionen verhängt würden, und die Märkte würden auf die weitere Entwicklung warten. Die Frage sei, wie groß und wie schnell die Reaktion des Westens ausfallen werde.Was die Wirtschaftsdaten angehe, so stünden heute einige an, die jedoch weniger wichtig sein dürften, da die ganze Aufmerksamkeit auf die Ukraine gerichtet sei. Der deutsche ifo-Index werde am Vormittag veröffentlicht, während der US-CB-Index am Nachmittag veröffentlicht werde. In der Zwischenzeit würden den Anlegern auch die PMIs für Februar aus den USA vorgelegt.10:00 Uhr: Italien - VPI für Februar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 4,8% im Jahresvergleich15:45 Uhr: USA - PMIs für Februar: