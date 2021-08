10:00 Uhr: Eurozone - PMI für den Dienstleistungssektor für Juli (endgültig). Erste Veröffentlichung: 60,4

10:30 Uhr: Vereinigtes Königreich - PMI für den Dienstleistungssektor für Juli (endgültig). Erste Veröffentlichung: 57,8

11:00 Uhr: Eurozone - Einzelhandelsumsätze für Juni. Erwartung: 1,8%/ Vorwert: 4,6% (im Monatsvergleich)



14:15 Uhr: USA - ADP-Beschäftigungsbericht für Juli. Erwartung: 700 Tsd./ Vorwert: 692 Tsd.

15:45 Uhr: USA - PMI für den Dienstleistungssektor für Juli (endgültig). Erste Veröffentlichung: 59,8

16:00 Uhr: USA - ISM-Index für den Dienstleistungssektor für Juli. Erwartung: 60,4/ Vorwert: 60,1

16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Ölvorräten. Erwartung: -3,1 Mio. Barrel/ Vorwert: -4,09 Mio. Barrel



Wichtigsten US-Ergebnisberichte:



- Booking Holdings (ISIN US09857L1089/ WKN A2JEXP) - nach Börsenschluss

- CVS Health (ISIN US1266501006/ WKN 859034) - vor Markteröffnung

- Electronic Arts (ISIN US2855121099/ WKN 878372) - nach Börsenschluss

- Etsy (ISIN US2855121099/ WKN 878372) - nach Börsenschluss

- Fox Corporation (ISIN US35137L1052/ WKN A2PF3K) - nach Börsenschluss

- General Motors (ISIN US37045V1008/ WKN A1C9CM) - vor Markteröffnung



- Macerich (ISIN US5543821012/ WKN 888353) - vor Markteröffnung

- Marathon Oil (ISIN:US5658491064/ WKN 852789) - nach Börsenschluss

- Roku (ISIN US77543R1023/ WKN A2DW4X) - nach Börsenschluss

- Kraft Heinz (ISIN US5007541064/ WKN A14TU4) - vor Markteröffnung

- Uber Technologies (ISIN US90353T1007/ WKN A2PHHG) - nach Börsenschluss (04.08.2021/ac/a/m)





Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der heutigen europäischen Kassasitzung hindeuten, nachdem die asiatischen Indices über Nacht zugelegt hätten. Für heute stünden zwei wichtige Datenveröffentlichungen an, beide am Nachmittag. Der ADP-Beschäftigungsbericht für Juli um 14:15 Uhr werde als letzter Hinweis vor der Veröffentlichung der NFP-Daten am Freitag dienen. Es werde erwartet, dass der Bericht einen Stellenzuwachs von 700 Tausend aufweise. Weniger als zwei Stunden später würden die ISM-Daten für den Dienstleistungssektor in den USA veröffentlicht. Während der PMI im Juli rückläufig gewesen sei, werde bei den ISM-Daten mit einer leichten Verbesserung gerechnet.Auf der Ergebnisseite würden den Anlegern Berichte von Unternehmen wie Uber oder Electronic Arts angeboten.09:45 Uhr: Italien - PMI für den Dienstleistungssektor für Juli. Erwartung: 58,4/ Vorwert: 56,709:50 Uhr: Frankreich - PMI für den Dienstleistungssektor für Juli (endgültig). Erste Veröffentlichung: 57,009:55 Uhr: Deutschland - PMI für den Dienstleistungssektor für Juli (endgültig). Erste Veröffentlichung: 62,2