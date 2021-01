13:45 Uhr: EZB-Zinsentscheid.



14:30 Uhr: USA - Immobilienmarktdaten für Dezember.



- Baugenehmigungen. Erwartung: 1,604 Mio./ Vorwert: 1,635 Mio.

- Wohnbaubeginne. Erwartung: 1,560 Mio./ Vorwert: 1,547 Mio.



14:30 Uhr: USA - Philly FED-Index für Januar. Erwartung: 12/ Vorwert: 11,1



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartung: 910.000/ Vorwert: 965.000



US-Quartalsberichte:



- Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) - nach Börsenschluss

- IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) - nach Börsenschluss

- Travelers (ISIN US89417E1091/ WKN A0MLX4) - vor Markteröffnung

- Union Pacific (ISIN US9078181081/ WKN 858144) - vor Markteröffnung (21.01.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte dürften leicht höher eröffnen, nachdem die US-Indices gestern Rekordhöhen erreicht hätten. Investoren würden heute die Zinsentscheide von drei Zentralbanken im Kalender finden - Norges Bank, Central Bank of Republic of Turkey und Europäische Zentralbank. Von keiner von ihnen, auch nicht von der CBRT, werde eine Änderung des Zinsniveaus erwartet, daher würden die begleitenden Aussagen beachtenswert sein. Doch selbst in diesem Fall sei es unwahrscheinlich, dass eine der drei Notenbanken kurzfristige politische Maßnahmen andeute. Die Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde werde jedoch zu beobachten sein (14:30 Uhr). Abgesehen davon würden um 14:30 Uhr die regulären US-Arbeitslosenzahlen veröffentlicht.10:00 Uhr: Norges Bank - Zinsentscheid10:00 Uhr: Polen - Arbeitsmarktbericht für Dezember.- Lohnwachstum. Erwartung: 4,7%/ Vorwert: 4,9% (im Jahresvergleich)12:00 Uhr: CBRT-Zinsentscheid.