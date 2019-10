Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute haben in ihrem Herbstgutachten das Wirtschaftswachstum für Deutschland in diesem Jahr auf 0,5% herabgesetzt, so die Börse Stuttgart.



In ihrem Frühjahrsgutachten hätten sie noch mit einem Wirtschaftswachstum von 0,9% gerechnet. Für 2020 würden sie die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum von 1,8% auf 1,1% herunternehmen. Als Gründe hätten die Forschungsinstitute den Handelsstreit zwischen China und den USA, die Turbulenzen rund um den Brexit und den bevorstehenden Wandel in der für die deutsche Volkswirtschaft wichtigen Automobilbranche genannt. Die Institute würden erwarten, dass der Staatsüberschuss von 50 Milliarden Euro in diesem Jahr auf knapp 4 Milliarden Euro im Jahr 2021 sinken werde. Der private Konsum sowie der anhaltende Bauboom sei weiterhin eine Stütze für die deutsche Konjunktur. (Bonds Weekly Ausgabe 40 vom 04.10.2019) (04.10.2019/ac/a/m)



