Im Juni letzten Jahres hätten die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) und das Handelsministerium (MOF) gemeinsam zwei Negativlisten herausgegeben, die besondere Verwaltungsmaßnahmen und Sonderverwaltungsmaßnahmen der Freihandelszone (FTZ) zum Zugang zu ausländischen Investitionen enthalten würden. Die beiden Negativlisten würden sich auf die Branchen beziehen, in denen ausländische Investitionen entweder verboten oder eingeschränkt würden. Im Vergleich zur Negativliste 2019 habe die neue nationale Negativliste 2020 die Anzahl der restriktiven Maßnahmen um 17,5 Prozent und die neue FTZ-Negativliste 2020 die Maßnahmen um 18,9 Prozent reduziert.



Chinas Onshore-Anleihenmarkt in Lokalwährung sei fünfmal stärker gewachsen als vor zehn Jahren. Die Einfachheit und Skalierbarkeit des 2017 eingeführten Bond Connect-Programms habe dazu beigetragen, die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Rückführung und des Kapitalkontorisikos zu reduzieren, da Vermögenswerte im Ausland gehalten und abgewickelt würden. Im November 2020 habe China die Qualifikationsanforderungen für qualifizierte ausländische institutionelle Anleger (QFII) und für Renminbi qualifizierte ausländische institutionelle Anleger (RQFII) integriert und gelockert, was zur Popularität beigetragen habe. China scheine an einer stärker grenzüberschreitenden Verwendung des Renminbi interessiert zu sein.



Seit ihrer Öffnung im Jahr 1991 seien die chinesischen Aktienmärkte sowohl in Bezug auf die Marktkapitalisierung als auch die Breite der börsennotierten Unternehmen schnell gewachsen. Er sei derzeit der zweitgrößte und liquideste Aktienmarkt der Welt. Grund dafür seien nicht zuletzt eine Reihe von Reformen, die 2002 begonnen hätten. Die Aufnahme in den MSCI im Jahr 2019 sei ein Beweis dafür, wie weit China mit seinen Kapitalmarktreformen fortgeschritten sei. Die Experten von WisdomTree würden weiterhin glauben, dass es noch ein langer Weg sei, da bisher nur eine Marktkapitalisierung von 20 Prozent anerkannt worden sei und ein Einbeziehungsfaktor auf 20 Prozent des MSCI begrenzt sei.



3. Erreichung der Klimaziele



China habe ein starkes Engagement für den Klimaschutz zum Ausdruck gebracht. Als großer Importeur traditioneller Energiequellen würden die Experten von WisdomTree glauben, dass China weiterhin den Klimaschutz vorantreiben wolle. Dies diene dem langfristigen Ziel, autarker zu werden. Um die Übereinstimmung mit dem Pariser Klimaabkommen zu wahren, habe sich China verpflichtet, bis 2060 CO2-Neutralität und bis 2025 die Spitzenemissionen zu erreichen. China verlagere seinen Energiemix schrittweise von Kohle hin zu saubereren Energiequellen wie Solar- und Windkraft. Bis 2025 solle erneuerbarer Strom mehr als 50 Prozent der gesamten Stromkapazität ausmachen, gegenüber derzeit 42 Prozent. China liege im globalen Wettlauf um die Elektrifizierung weit vorn, was sich in der Entwicklung und Einführung von Elektrofahrzeugen und Ladepunktinfrastruktur zeige.



Die Revisionsbreite der Gewinnschätzungen für chinesische A-Aktien habe erste Anzeichen einer Stabilisierung gezeigt. Die Gewinne würden ein wichtiger Treiber der Aktienmarktperformance bleiben und die Experten von WisdomTree würden davon ausgehen, dass die bevorstehende Q2-Gewinnsaison ein wichtiger Katalysator für chinesische A-Aktien sein werde. In Anbetracht der günstigen Bewertungen und der sich verbessernden Gewinnrevisionen biete der chinesische A-Aktienmarkt eine attraktive Anlagemöglichkeit für ausländische Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten. Chinesische A-Aktien würden auch ein ausgewogeneres Engagement in Sektoren der neuen Wirtschaft wie Informationstechnologie, zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen bieten. So biete der S&P China 500 Index Anlegern aufgrund seines höheren Engagements in chinesischen A-Aktien ein höheres Engagement in Sektoren der neuen Wirtschaft im Vergleich zu Konkurrenzindices.



Der S&P China 500 Index scheine ein umfassendes Engagement in chinesischen Aktien ohne das Konzentrationsrisiko zu ermöglichen, das bei anderen Indices vorhanden sei. Im Vergleich zum FTSE A50 (37,37 Prozent), dem Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (23,6 Prozent) und dem Hang Seng China Enterprises Index (28,34 Prozent) biete er eine viel geringere Konzentration auf Finanzwerte (28,34 Prozent). Die historische Performance des S&P China 500 Index sei im Vergleich zu vergleichbaren Indices besser gewesen.



Die negative Stimmung gegenüber chinesischen Aktien scheine aufgrund der jüngsten Bedenken hinsichtlich der Kapitalmarktregulierung im Zusammenhang mit Offshore-Notierungen fehl am Platz zu sein. Peking verschärfe die Vorschriften für chinesische Börsennotierungen im Ausland. Regulierungsbehörden weltweit würden versuchen, die Macht einzuschränken, die Technologieunternehmen bisher innegehabt hätten. Im Gleichschritt würden die Experten von WisdomTree erwarten, dass Investoren ihre Wachstumserwartungen für Technologieunternehmen angesichts der verstärkten Regulierung reduzieren würden, obwohl diese Unternehmen weiterhin sehr profitabel seien. Da China weiterhin seinen Schwerpunkt auf seine langfristigen Ziele und die Abkehr von einer CO2-intensiven Wirtschaft lege, bleibe es ein fruchtbarer Boden für potenzielle Investitionsmöglichkeiten. (02.08.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - 2021 scheint sich eine Wende für Chinas wirtschaftliche Erholung abzuzeichnen, so Aneeka Gupta, Director, Research, WisdomTree.

Das Kreditwachstum nehme allmählich wieder Fahrt auf und scheine auf dem richtigen Weg zu sein, um die Ziele der Regierung zu erreichen. Denn das Kreditwachstum solle in diesem Jahr dem nominalen BIP-Wachstum gleichen. Am 9. Juli habe die People's Bank of China (PBOC) im Einklang mit den Vorgaben des Staatsrates den Mindestreservesatz für die meisten Banken um 0,5 Prozent gesenkt und so der Wirtschaft langfristige Liquidität in Höhe von fast einer Billion US-Dollar freigesetzt. Dieser jüngste Schritt der PBOC sei nicht mit einer breit angelegten Lockerung zu verwechseln, da sie ihren Weg einer umsichtigen Geldpolitik fortsetze.