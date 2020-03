Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die weltweiten Wirtschaftsaussichten haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Laurent Denize, Global Co-CIO bei ODDO BHF Asset Management, diskutiert vor diesem Hintergrund denkbare Szenarios.



Die weitere Entwicklung der Gesundheitskrise und die politische Reaktion darauf seien zwei Parameter, die die Wertentwicklung risikoreicher Anlagen beeinflussen könnten. Durch Liquiditätszufuhr würden die Zentralbanken eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Konkursen, insbesondere im mittelständischen Sektor, spielen. Zwar würden Zinssenkungen oder Liquiditätsspritzen (wie von der US-Notenbank gerade beschlossen) dazu beitragen, die Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen zu begrenzen und das Vertrauen wiederherzustellen. Sie würden aber nicht das Problem auf der Angebotsseite lösen, mit dem man konfrontiert sei. Die Regierungen hätten aufgrund ihrer Verschuldung sehr wenig Spielraum, um mit umfangreichen Konjunkturmaßnahmen gegenzusteuern. Daher müssen wir uns in unseren Szenarios jetzt darauf einstellen, dass das reale BIP im ersten Quartal weltweit sinkt, so die Experten von ODDO BHF Asset Management. Sollte die Kombination aus Angebots- und Nachfrageschock anhalten, könnte die globale Konjunktur möglicherweise auf Gesamtjahressicht aus dem Tritt kommen.



Längerfristig würden sich schon heute Überlegungen über eine Anpassung und Zentralisierung von Wertschöpfungsketten aufdrängen. Mit welchen Kosten wäre das verbunden? Was wären die mittel- und langfristigen Vorteile? Just-in-Time-Prozesse in der Produktion würden auch Fragen wie Sicherheitsvorräte und die Auswirkungen auf der Angebotsseite im Falle von Versorgungsengpässen aufwerfen. Wie würden Unternehmen reagieren, um sich auf dieses neue Umfeld einzustellen? Einen kleinen Vorgeschmack hiervon haben wir schon im Zuge des Handelskonflikts erhalten, so die Experten von ODDO BHF Asset Management. Im Ergebnis werde es zu massiven Umschichtungen in Portfolios kommen und sich zweifellos neue Chancen für Wertpotenzial eröffnen. Es ist an uns, diese neuen Trends zu erkennen und zu nutzen, so die Experten von ODDO BHF Asset Management. (12.03.2020/ac/a/m)





