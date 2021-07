Mit den Öffnungsschritten im Frühjahr hätten sich auch die Umfrageindikatoren im Dienstleistungssektor merklich verbessert. Sollten in den nächsten Wochen und Monaten weitere Erleichterungen folgen, so dürften die Stimmungsindikatoren im Dienstleistungsbereich ebenfalls neue Rekordmarken erreichen. Es bestehe allerdings die Gefahr, dass immer wieder neue Corona-Viren Varianten das Infektionsgeschehen zumindest auf einem gewissen Niveau am Köcheln erhalten und so die Einschränkungen langsamer abgebaut würden als allgemein erhofft. Dennoch, neben der Industrie habe wohl auch der Dienstleistungsbereich an Fahrt aufgenommen und so sei im zweiten und dritten Quartal 2021 mit hohen BIP-Wachstumsraten zu rechnen. Das gesamtwirtschaftliche Vorkrisenniveau werde der neuen, leicht nach oben revidierten BIP Schätzung zufolge bereits Ende dieses Jahres erreicht (zuvor Q2 2022).



Dem absehbaren Rebound werde nach Meinung der Analysten (und nach Auffassung einer überwiegenden Mehrheit von Wirtschaftsprognostikern) eine dauerhafte Erholung folgen. Zwar seien die krisenbedingten Schrammen am Arbeitsmarkt sowie einen Teil der Privatunternehmen alles andere als verheilt. So seien nach Rückbau der Unterstützungen für den Unternehmenssektor vor allem in besonders belasteten Branchen Probleme für einzelne Betriebe sehr wahrscheinlich. Es zeichne sich jedoch immer stärker ab, dass keine große Pleitewelle erfolge, welche die Konjunktur als Spätfolge der Coronakrise erneut abwürge. Spiegelbildlich sei die Beschäftigung nach dem ersten Lockdown im Vergleich zu vorherigen Krisen recht rasch aufgebaut worden. Sicher werde die Situation auch am Arbeitsmarkt in ausgesuchten Berufsfeldern schwierig bleiben.



Mit dem Ende von Jobsicherungspaketen sei ein Verharren der Arbeitslosenquote nahe dem aktuellen Niveau bzw. sogar ein kleiner vorübergehender Anstieg wahrscheinlich. Wie am Unternehmenssektor würden die Analysten aber kein allgemeines Einknicken des Arbeitsmarktes bzw. der privaten Konsumnachfrage erwarten, sofern die staatlichen Unterstützungen nicht abrupt zurückgefahren würden (wovon aufgrund der Wortmeldungen europäischer Entscheidungsträger nicht auszugehen sei).



Der positive mittel- bis längerfristige Ausblick nach dem Ende von weitreichenden Lockdowns ergebe sich nicht zuletzt aus dem doch sehr speziellen Schock, der die Corona-Pandemie für die Wirtschaft darstelle. Die Rezession sei kein Ergebnis von vorherigen Übertreibungen (Immobilien-, Investitions-, Konsumboom, etc.), deren Abarbeiten in der Realwirtschaft in der Regel eine längere Zeit braucht und auf die Wirtschaftsperformance drücke (Umorientierung von fehlgeleiteten Strukturen wie z.B. ein zu großer Bausektor). Vielmehr werde der Puls der Wirtschaft vor dem Hintergrund einer Gesundheitsgefährdung durch Eingriffe in Geschäftsmöglichkeiten geprägt.



Des Weiteren ruhe die wirtschaftspolitische Unterstützung anders bei bisherigen Krisen gleichermaßen auf einer ausgesprochen expansiven Geld- und Fiskalpolitik. Mithilfe letztere habe trotz historischer Rezession Einkommensverluste begrenzt und die Solvenz von Unternehmen erhalten werden können. Als nächster Schritt einer anhaltenden fiskalischen Unterstützung werde der Fokus auf Investitionen und Investitionsförderungen gelegt, die zudem auf eine strukturelle Verbesserung der europäischen Wirtschaft hoffen lassen würden. Zusammengefasst würden - bei positiven medizinischen Rahmenbedingungen - sowohl die Natur der Krise als auch das klare Bekenntnis zu einer anhaltend expansiven Wirtschaftspolitik für einen dynamischen Aufschwung in den Jahren 2021 bis 2023 sprechen.



Die Teuerung habe im Mai die EZB-Zielmarke von 2,0% p.a. erreicht. Die Inflationsrate sei dabei bis zuletzt vor allem durch den großen Swing bei den Energiepreisen (im Juni 12,5% p.a.) bestimmt worden, der sich aus dem Preisverfall und anschließenden Rebound des Ölpreises seit März 2020 ergebe. Die Teuerung ohne Energie und Lebensmittel (Kernrate) habe sich im Juni mit 0,9% p.a. am langjährigen Schnitt bewegt. In den aktuellen Analysen zur Inflationsentwicklung in der Eurozone würden die Analysten aber darauf hinweisen, dass einige Corona bedingte Sondereffekte die Teuerung im Sommer stark nach oben schnellen lassen würden, und die Inflationsrate bis Jahresende erhöht bleibe (verschobene Saisonmuster, Steuerveränderungen, einmalige Preisanhebungen bei Wiederaufnahme von Geschäftstätigkeiten).



Mittelfristig sollte die Inflationsrate wieder klar unter der EZB-Zielmarke von 2,0% p.a. liegen, aber dennoch etwas höher als in der Niedriginflationsphase nach der Finanz- und vor der Coronakrise. Zum einen würden die Analysten ein Übertreten in ein Hochinflationsregime aufgrund einer entsprechende Lohn-/Preisspirale vor dem Hintergrund des starken internationalen Wettbewerbsdrucks als wenig wahrscheinlich erachten. Zum anderen dürfte der aktuell beobachtbare Kostendruck bei Vorleistungsgütern indem von den Analysten erwarteten, auch stark Konsum getragenen Aufschwung bis zu einemgewissen Grad weitergegeben werden. (02.07.2021/ac/a/m)







