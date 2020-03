Fast schneller, als ich das tippen könne, würden die Regierungen auf die Forderungen nach extremen Maßnahmen hören, und die Zentralbanken würden Schritte unternehmen, um die traditionellen Maßnahmen zur Begrenzung des geldpolitischen Stresses zu begrenzen. Genau jetzt würden sich Frankreich, Spanien und die USA darauf vorbereiten, fiskalische Unterstützung wie zu Kriegszeiten zu leisten, und Großbritannien habe zusätzlich zu den in der vergangenen Woche angekündigten Konjunkturmaßnahmen ein enormes Programm zur Kreditvergabe an Unternehmen angekündigt. So sehr das Frühjahr 2009 ein bahnbrechender Moment in der Finanzkrise gewesen sei, als die Regierungen begonnen hätten, den Staffelstab der Zentralbanken in die Hand zu nehmen, so sehr würden wir uns dem Zeitpunkt nähern, an dem die Marktvolatilität nachlassen sollte. Es sei noch ein langer Weg zu gehen - unsere preisbasierten Risikomaße würden immer noch auf ein sehr fragiles Marktumfeld hindeuten, und unsere Echtzeit-Inflationsmessungen würden für einen laufenden nachfrageseitigen Schock sprechen, der Monate dauern könnte. Dennoch würden wir uns mitten in einem "Whatever-it-takes"-Moment der politischen Entscheidungsträger befinden. Wir seien noch weit vom Ende dieser Krise entfernt, aber vielleicht, nur vielleicht, seien wir dem Ende des Anfangs näher gekommen.



EUROPÄISCHES BANKWESEN HART GETROFFEN



Benjamin Jones, Multi Asset Research bei State Street Global Markets



Die Maßnahmen, die den europäischen Banken helfen sollten, würden deren Lage nicht wesentlich verbessern. Kreditbürgschaften könnten zwar einige Verluste verhindern, würden aber wenig dazu beitragen, den Druck auf die Erträge dieses Sektors zu mildern, die durch negative Zinssätze belastet worden seien. Was sich ändern müsse, sei, dass die Nachfrage nach Krediten und der Zinssatz für diese Kredite steigen werde. Das werde nicht so bald geschehen. Daher würden die europäischen Banken wahrscheinlich immer noch hinter dem allgemeinen Markt zurückbleiben. (18.03.2020/ac/a/m)





