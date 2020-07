Boston (www.aktiencheck.de) - Dr. Christopher Smart, Chef-Globalstratege und Leiter des Barings Investment Institute, kommentiert die wirtschaftliche Entwicklung unter dem Eindruck der aktuellen politischen Lage in den USA.Wenn die Wahl selbst in Sicht komme und das Biden-Team detailliertere Vorschläge unterbreite, würden Investoren beginnen, die potenziellen Kosten zusätzlicher Steuern und Vorschriften auszurechnen. Und sie würden auch beginnen, die Wahrscheinlichkeit abzuwägen, ob die Vorschläge den Kongress passieren könnten, sofern die Republikaner die Kontrolle über den Senat behalten würden.Vorerst jedoch würden China und die US-Wahlen nur Hintergrundmusik für die Märkte bleiben, die sich immer noch überwiegend auf Nachrichten über die Verbreitung des COVID-19 und die Entwicklung der Sterblichkeitsraten, neue Maßnahmen zur Ausweitung der steuerlichen Unterstützung - insbesondere in Washington und Brüssel - sowie Fortschritte bei der Wiedereröffnung von Geschäften und Restaurants und insbesondere auch der Schulen konzentrieren würden. (16.07.2020/ac/a/m)