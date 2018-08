Allerdings würden die Unsicherheiten hoch bleiben, zumal der Konflikt mit China weiterhin eskalieren könne. Bereits am 6. September laufe die Frist für Stellungnahmen zu den nächsten Zusatzzöllen auf Warenimporten aus China im Wert von 200 Mrd. Dollar in den USA ab. Es bleibe das Risiko, dass die USA diese danach in Kraft setzen würden und damit auch Europa schaden könne. Insgesamt halten wir den Handelsstreit zwischen den USA und China - trotz jüngster Entspannungstendenzen - als einen der wichtigsten Belastungsfaktoren für die globale Wirtschaft, so die Analysten der Weberbank.



Die Anleihemärkte in Europa würden weiter von der Politik beeinflusst. Die Unsicherheit über das Haushaltsdefizit in Italien sowie die Turbulenzen beim Wechselkurs der Türkischen Lira hätten für steigende Renditen bei den italienischen Staatsanleihen und einer hohen Nachfrage nach Bundesanleihen gesorgt. In dem Protokoll der letzten Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) zeige sich die Notenbank mit der Wachstums- und Inflationsentwicklung in der Eurozone zufrieden, sorge sich aber über eskalierende Handelskonflikte und zunehmenden Protektionismus. Wir rechnen damit, dass die EZB die Anleihekäufe bis Ende des Jahres einstellen wird, so die Analysten der Weberbank. Die Zinsen dürften frühestens im Jahr 2019 und dann auch nur behutsam erhöht werden.



Während der amerikanische Aktienmarkt S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) ein neues Allzeithoch erreicht habe und sich in dem längsten Bullenmarkt aller Zeiten befinde, würden die europäischen Aktienmärkte nahezu auf der Stelle treten. Hier würden neben dem Handelskonflikt noch politische und wirtschaftliche Probleme in Europa für Verunsicherung sorgen.



Mit der Einigung der USA und Mexiko sowie der Hoffnung auf moderate Zinssteigerungen in den USA habe sich zuletzt auch der deutsche Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)) stabilisieren können. Auch wenn die Problemfelder Handelskonflikt, Brexit, Italien und Türkei nicht gelöst seien und weiter auf die Stimmung drücken könnten, sei das fundamentale Umfeld für den deutschen Aktienmarkt vielversprechend.



So sei das Wirtschaftswachstum in den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt weiterhin solide und unterstütze die Gewinndynamik der Unternehmen. Die Notenbanken würden weiterhin genügend Liquidität zur Verfügung stellen und im Hinblick auf den Normalisierungsprozess sehr vorsichtig agieren. Zusätzlich seien die Bewertungskennzahlen sowohl im globalen Vergleich als auch gegenüber festverzinslichen Wertpapieren sehr attraktiv. Zu guter Letzt befinde sich der DAX aus Sicht der Charttechnik im langfristigen Aufwärtstrend. Insgesamt sind wir für die Aktienmärkte mittelfristig zuversichtlich gestimmt, so die Analysten der Weberbank. (31.08.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturindikatoren aus Europa zeigen nach wie vor ein durchwachsenes Bild, so Sören Wiedau, CEFA bei der Weberbank.So habe der vorläufige Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe unter den Markterwartungen gelegen. Außerdem habe sich die Industrieproduktion stärker eingetrübt als erwartet und das Konsumentenvertrauen sei im August auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr gefallen. Vor allem die Sorge vor einem Handelskonflikt und höheren Rohmaterialkosten sowie die politischen Unsicherheiten in Europa hätten sich negativ auf die Stimmung ausgewirkt. Für ein Lichtzeichen habe dagegen der viel beachtete ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland gesorgt. Entgegen den Erwartungen der Volkswirte habe sich der Index deutlich verbessern können und signalisiere eine mögliche Stabilisierung der europäischen und deutschen Wirtschaft.Insgesamt halten wir die Sorge vor einer deutlichen wirtschaftlichen Eintrübung in Europa für übertrieben, so die Analysten der Weberbank. Die momentane Wachstumsverlangsamung würden die Analysten als einen Normalisierungsprozess ansehen, nach einer außergewöhnlich hohen Dynamik im vergangenen Jahr. Der Arbeitsmarkt sei in einer sehr guten Verfassung, die Arbeitslosenzahl sinke, und die Beschäftigung steige kräftig. Dies spiegele sich auch in den zunehmenden Lohnzuwächsen wider. Zusätzlich sollte die robuste Binnenwirtschaft - insbesondere in Deutschland - sowie der private Konsum die europäische Konjunktur unterstützen.